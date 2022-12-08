Зодиак подарков: что дарить мужчинам по гороскопу

Как в предновогодней суете выбрать правильный подарок для любимого, брата, друга или коллеги? Сориентироваться помогут знаки Зодиака. Какие презенты порадуют мужчин в Новый год Черного водяного кролика, Sibnet.ru рассказала астролог, НЛП-практик Оксана Полещук.

Наступающий 2023 год по восточному календарю будет годом Водяного кролика (кота) — существа домашнего, мягкого, но с большой внутренней силой. По календарю западной астрологии годом будет управлять самая активная планета – Марс, который одарит энергией успеха всех, кто к нему стремится.

Овен

Чтобы у Овна год сложился успешно, ему пригодится абонемент в спортзал, желательно с индивидуальными тренировками. Этому знаку необходима постоянная активность и поддержание жизненного тонуса, и спорт подходит идеально. Как и сертификат на прыжок с парашютом или пейнтбол.

Телец

Отличный подарок Тельцам – корзина с любимыми продуктами, поход в ресторан. Можно порадовать любимыми блюдами на новогоднем столе.

«А если Телец коллекционер, то подарите ценный экземпляр в его коллекцию», — предложила астролог. Кроме того, Тельцы обязательно оценят стильные аксессуары. Например, кожаный ремень или портмоне.

Близнецы

Близнецам можно устроить квест со скоростью и эмоциями. Как вариант – катание на снегокатах с пикником в зимнем лесу.

Близнецам, предпочитающим спокойный образ жизни, гороскоп рекомендует подарить стильный гаджет. Подойдет все – от наушников до планшета. И даже классный ежедневник будет в тему.

Рак

Любителям домашнего отдыха Ракам отлично подойдут настольные игры, в которые можно поиграть всей семьей. Или стильная фоторамка с снимком всей семьи, которую Рак поставит на рабочий стол. Мужчина-Рак оценит и принадлежности для его хобби, каким бы оно ни было.

Лев

Порадовать Львов можно изысканными аксессуарами. Подойдут дорогие часы, брендовое портмоне или парфюм.

Но в подарке важна оригинальность. Не стоит дарить никаких реплик или подделок.

Отличным вариантом для подарка мужчинам этого знака станет игровая приставка с любимыми играми, где Лев сможет блистать в виртуальном мире.

Дева

Практичным Девам подойдут функциональные подарки. Это гаджеты, облегчающие их работу, или фитнес-трекер. Главное – не покупать никаких статуэток и нефункциональных вещей.

Отличным подарком будет абонемент на курс массажа или поездка в санаторий.

Весы

Мужчины-Весы обрадуются совместному посещению какого-то светского мероприятия, но оно обязательно должно быть статусным. Например, билеты в Большой театр или на концерт любимого исполнителя.

«Или подарите вашему мужчине хороший парфюм. Только ориентируйтесь не на последние тенденции, а на его вкус», — сказала астролог.

Скорпион

Чтобы найти подарок Скорпиону, надо постараться. Представителям этого необычного знака и подарок нужен необычный. Например, погружение с аквалангом.

Или оберег с натуральными камнями, который будет защищать мужчину. Из простых подарков отлично подойдет зонт-трость.

Стрелец

Стрельцам нужен подарок, расширяющий границы. То, что не просто будет ему интересным, но и поможет узнать новое. Например, билеты на тренинг с участием авторитетных для него людей. Или поездка в экзотическую страну.

Чтобы зарядить Стрельца энергией достигатора, можно самостоятельно сделать журнал с его фото на обложке.

Козерог

Козерогам подойдет подарок, который подчеркнет его статус или будет стимулом для роста. Например, золотые запонки или костюм от дорогого бренда. Еще одним отличным подарком будет бизнес-фотосессия.

Если хочется добавить эмоций и позволяет бюджет, то отдых в одиночестве в горах станет идеальным презентом.

Водолей

Чем современнее, тем лучше – вот девиз подарка для Водолея. Последняя модель телефона, робот-пылесос, умный дом от Ростелекома будут суперподарками.

Как вариант, можно сводить Водолея-мужчину в баню, как в фильме «Ирония судьбы».

Рыбы

Мужчинам-Рыбам как никому близка эстетика и красота. Им можно подарить творческий мастер-класс. Например, нарисовать вместе картину. Хорошим вариантом станет фотоаппарат, если мужчина любит фотографировать на телефон.

Также же Рыбам можно подарить хороший парфюм или элитный алкоголь.