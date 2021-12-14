Умный дом Ростелекома: простая настройка и надежный контроль

Умный дом от Ростелекома можно легко настроить за пять минут

Технологии умного дома стали одним из символов времени. Но многие до сих пор относятся к автоматизации с настороженностью, считая это дорогим и сложным. Напрасно. Есть готовые решения — своеобразные конструкторы, из которых быстро и недорого можно собрать умный дом под любые задачи.

Подобные решения предлагает крупнейшая телекоммуникационная компания России — Ростелеком. Это готовые для установки наборы устройств, мобильное приложение и облачный сервис. Такой комплект можно достать из коробки, самостоятельно установить, быстро настроить и он тут же заработает.

Умный дом от Ростелекома позволит следить за тем, что происходит в доме из любой точки мира. С помощью его можно удаленно управлять приборами: например, одним нажатием в смартфоне выключить утюг или освещение, если про них забыли, уходя из дома.

Пять причин выбрать умный дом от Ростелекома:



— Легкая настройка за несколько минут

— Удобное управление из приложения

— Работает с интернетом любого провайдера

— Без проводов

— Круглосуточная техническая поддержка

Система покажет, закрыты ли окна или входная дверь. Датчики моментально уведомят хозяина о происшествии в квартире: проникновении незваных гостей, протечке воды, появлении дыма. Она даст сигнал тревоги, если злоумышленник попытается получить физический доступ к оборудованию, чтобы установить контроль над системой.

«Мозг» умного дома

У умного дома от Ростелекома есть «мозг» — это контроллер. С помощью протокола связи Z-Wave он способен управлять двумя сотнями устройств на расстоянии до 100 метров на улице и до 40 метров в помещении. Этот протокол был специально создан для дистанционного управления бытовой электроникой.

Контроллер связывает все устройства системы в единую сеть. С его помощью они управляются и настраиваются. Сам «мозг» подключается к интернету посредством кабеля или Wi-Fi. На случай отключения электричества он оснащен резервной батареей питания.

Контроллер умного дома связывает все устройства системы в единую сеть

Контроллер посредством интернета получает команды от человека и в режиме онлайн сообщает ему о состоянии системы и событиях в доме. То есть, для полноценной работы умного дома требуется подключение к интернету. При этом не обязательно быть абонентом Ростелекома — система работает в сетях любых провайдеров.

Если соединение с интернетом пропадет, пользователь не сможет дистанционно управлять устройствами и получать уведомление. При этом система продолжит автономно работать в соответствии с заданным сценарием. Когда соединение с Сетью восстановится, контроллер автоматически переподключиться.

Датчики безопасности

Датчики — основа умного дома. Они реагируют на события, которые несут потенциальную угрозу безопасности жилья, и тут же сообщают об этом хозяину.

В состав умного дома от Ростелекома входит датчик открытия. Он всегда точно знает, закрыты ли двери или окна в квартире. Прибор моментально реагирует на их несанкционированное открытие и немедленно бьет тревогу. Этот датчик также может исполнять другие обязанности — следить за уровнем освещения и температурой в помещении.

Датчик протечки знает, где ни в коем случае не должно быть воды. Если случается протечка, он отправляет оповещение на смартфон хозяину и подает звуковой сигнал. В дежурном режиме прибор также информирует о влажности и температуре в квартире.

Датчик протечки, в случае прорыва трубы, тут же отправить сообщение хозяину квартиры

Датчик задымления призван спасать людей и имущество от пожаров. При выявлении дыма и гари прибор включает сирену, которая способна разбудить любого человека.

Датчик движения следит за пространствам внутри помещений. Он моментально заметит незваного гостя и даст знать об этом хозяину квартиры. Устройство также умеет измерять температуру и освещенность.

Умные лампочки и розетки

Вторая группа устройств предназначена для того, чтобы сделать домашний быт комфортней. Они управляют бытовой техникой или предметами обихода.

Умная розетка дистанционно включает или отключает электропитание для одного или нескольких устройств одновременно. Например, уходя из дома, можно сразу отключить утюг, телевизор, компьютер и обогреватель.

Умная лампочка RGBW ZWave.Me используется для управления интенсивностью и цветом домашнего освещения. Чтобы выключить свет больше не придется вставать с дивана.

Умная розетка дистанционно включает или отключает электропитание бытовых приборов

Умный замок Danalock позволит открывать и закрывать дверь удаленно через мобильное приложение.

Встраиваемый модуль FIBARO можно установить для управления жалюзи шторами или какими-нибудь предметами обихода, где установлены электромоторы.

Готовые комплекты

Ростелеком предлагает несколько готовых решений. Они могут стать основой, на которой впоследствии можно построить умный дом с широким функционалом.

Комплект «Базовый» — первый шаг в ознакомлении с системой. В него входят контроллер, датчик движения и датчик открытия. Обойдется он в 11 590 рублей.

Комплект «Расширенный» направлен на обеспечение безопасности дома. Он включает контроллер, датчик протечки, датчик движения, датчик открытия и датчик дыма. Его цена — 16 990 рублей.

Ростелеком предлагает несколько комплектов умного дома

Комплект «Управление» ориентирован как на обеспечение безопасности, так и комфорт жилья. В него входит контроллер, умная лампочка, датчик движения, датчик открытия и умная розетка. Он стоит — 16 990 рублей.

К этим комплектам можно подключать другие устройства, как из набора Ростелекома, так и других компаний. Главное, чтобы они поддерживали протокол ZWave.

Дополнительные возможности

Важнейший элемент системы безопасности жилья — видеокамеры, позволяющие контролировать все происходящее в доме в режиме онлайн и в записи. Услугу видеонаблюдения в Ростелекоме можно подключить как отдельно, так и вместе с покупкой комплекта умного дома.

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Систему защиты и комфорта жилья прекрасно дополнит голосовое управление. Компания предлагает для этого колонки «Капсула» и «Капсула Мини» с помощником Маруся.

Колонка поможет управлять не только умным домом, но видеосервисом Wink. Маруся поставит любимую музыку, развлечет детей, расскажет о погоде, новостях и ответит на любой вопрос.

Управление домом

Управлять устройствами Умного дома можно через личный и мобильное приложение (AppStore и Google Play) с компьютера, планшета или смартфона, подключенных к интернету.

Фирменное приложение Ростелекома «Видеонаблюдение и Умный дом» позволяет с легкостью настраивать сценарии — определенные алгоритмы работы системы, устанавливаемые пользователем.

Благодаря сценариям умный дом станет подстраиваться под режим дня и привычки человека. Сценарии можно создавать, а можно их выбрать и настроить из уже заданных вариантов:

«Я просыпаюсь». Каждое утро в указанное время система будет распахивать шторы или включать свет, с помощью умной розетки запускать кофемашину, а умная колонка проигрывать бодрую музыку из плейлиста.

Фирменное приложение Ростелекома позволяет с легкостью настраивать сценарии

«Я смотрю кино». Умный дом создает атмосферу домашнего кинотеатра. Шторы и жалюзи закрываются, лампочки приглушают свет, умные розетки подключают телевизор или проектор.

«Я дома». В момент возращения хозяина домой лампочки включат уютный свет, умные розетки подключат увлажнитель, теплые полы зимой или кондиционер летом для создания комфортного микроклимата.

«Я в отпуске». Во время отсутствия длительного хозяев дома умный включить режим «имитация присутствия». По расписанию в зависимости от дня недели будут загораться и тухнут лампочки, раскрываться и закрываться шторы.

Установка

Установить и настроить умный дом можно с помощью подробной инструкции, которая есть. Дело — это несложное даже для далеких от техники людей.

Если все же возникнут проблемы возникнут проблемы, можно связаться к компанией в социальных сетях, мессенджерах, чате на сайте или личном кабинете умного дома или позвонить по бесплатному телефону 8 800 100 0 800.