Разработана система оповещения населения через домофоны

Компания Ростелеком представила уникальную разработку — систему оповещения и информирования населения, которая работает через обычные домофоны.

Граждан будут информировать путем передачи звукового сигнала. Например, это может быть заранее записанная дорожка или сирена, для трансляции сигнала используется динамик домофона, рассказал ТАСС директор направления офиса «Ростелеком ключ» Станислав Коршунов.

В рамках технологии можно одновременно передавать некий сигнал в рамках жилого комплекса, города или всей страны, уточнил Коршунов. Трубка при этом не звонит, звуковая дорожка идет во все квартиры через громкий динамик.

Разработку интегрируют в систему ГО и ЧС. В качестве примера Коршунов привел объявление штормового предупреждения. Жители смогут автоматически получить соответствующее уведомление.

Коршунов добавил, что систему разрабатывали на протяжении двух лет. Специалисты уже провели пилотное тестирование, сейчас компания готова масштабировать свое решение.