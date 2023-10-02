Камера уличного наблюдения HiWatch DS-I122 рассчитана на самые сложные условия эксплуатации и включает умную видеоаналитику. Плюс к этому — полгода сервиса для удаленного управления камерой в подарок от Ростелеком.

HiWatch DS-I122 разыгрывается в игре «РулеТКа» с 2 по 8 октября.

Компактный купольный корпус камеры имеет максимальную степень защиты IK10. Такой антивандальный рейтинг гарантирует работоспособность после удара с энергией до 20 джоулей — это столкновение с предметом весом 2 килограмма, упавшим с метровой высоты.

Корпус выполнен из прочного металла белого цвета, защищающего устройство от перегрева в солнечную погоду. Камера защищена от пыли и дождя по стандарту IP66 и способна функционировать в температурном диапазоне от -40 до +60 градусов Цельсия.



Антивандальная уличная видеокамера HiWatch DS-I122 Фото: © Sibnet.ru

Внешний вид и комплектация

Камера видеонаблюдения поставляется в прочной картонной коробке с изображением устройства.

Кроме самого устройства, в комплект поставки входят наклейка для разметки монтажных отверстий, крепежный набор из четырех шурупов, защитный колпачок для коннектора RJ-45, документация, предупреждающая о ведении видеонаблюдения наклейка и отвертка типа Torx.

Комплектация HiWatch DS-I122 Фото: © Sibnet.ru

Надпись HiWatch нанесена на боковой стороне камеры, на нижней стороне есть наклейка с идентификационной информацией. Здесь также размещен QR-код, отсканировав который, можно подключиться к камере через мобильное приложение.

Вес устройства — 500 граммов. Несмотря на антивандальный корпус, HiWatch DS-I122 достаточно компактна — высота чуть больше 8 сантиметров, диаметр основания — 11 сантиметров. Это упрощает ее монтаж.

Разъемы для подключения HiWatch DS-I122 Фото: © Sibnet.ru

В коробке сферический купол камеры покрыт защитной пленкой — производитель рекомендует сохранять его до окончания монтажа. Дело в том, что попавшие на поверхность купольной крышки жир или пыль значительно ухудшат ночную съемку из-за ИК-отражений.

Технические особенности

HiWatch DS-I122 комплектуется объективом 2,8 миллиметра и поддерживает новейшее сжатие H.264, что позволяет экономить пропускную способность при передаче видеопотока. 1,3-мегапиксельной матрицы достаточно для получения изображения с разрешением 1280x960.

Устройство оснащено встроенной инфракрасной подсветкой с дальностью действия до 15 метров. Механический ИК-фильтр позволяет корректировать цветопередачу в светлое время суток, он также увеличивает уровень чувствительности в темноте.

Основные характеристики:

Матрица: 1/3 дюйма, Progressive CMOS, разрешение 1,3 мегапикселя

Объектив: 2,8 миллиметра, диафрагма F2.0

Максимальное разрешение видео: 1280x960

Угол обзора: 92,5 градуса

Дальность действия ИК: до 15 метров

Степень защиты: IP66

Потребляемая мощность: 7 Вт.

Питание камеры осуществляется через разъем Ethernet с поддержкой функции PoE (технология, позволяющая передавать питание и видео по одному кабелю), либо с помощью подключаемого адаптера питания 12В в отдельный разъем.

Поддержка умной видеоаналитики

Помимо стандартного детектора движения HiWatch DS-I122 обладает дополнительным функционалом — у нее есть детектор пересечения линии и обнаружение вторжения в зону контроля.

Зона контроля представляет собой виртуальный четырехугольник, для которого пользователь настраивает порог времени, через которое система отреагирует на возникший объект, и его размер (это позволит игнорировать диких и домашних животных), а также чувствительность.

Ко всем событиям можно настроить индивидуальные реакции на тревогу. При срабатывании любой из угроз камера немедленно сообщает об этом пользователю через приложение или на e-mail.

Видео в облаке получает соответствующую пометку, что упрощает просмотр события в приложении или личном кабинете на ПК.

При настройке уведомлений на электронную почту доступна функция «вложенное изображение» — в этом случае камера присылает три фотографии события с интервалом в две, три, четыре или пять секунд для оперативной оценки обстановки.

Установка HiWatch DS-I122

Монтаж устройства продуман до мелочей — в основании монтажной платформы есть три отверстия, с их помощью камеру можно напрямую прикрепить к стене или потолку. Провод выводится через специальное отверстие.

Винты имеют защиту от вандалов в виде шлица в форме шестилучевой звезды, для работы с ними в комплекте есть специальная отвертка. Кроме этого, при откручивании винты не способны выпасть из корпуса — они оснащены удерживающей шайбой на конце.

Обратная сторона с монтажными отверстиями HiWatch DS-I122 Фото: © Sibnet.ru

Сам купол прикреплен к основанию тросиком безопасности — он защищает его от случайного падения при монтаже. При установке достаточно отрегулировать положение панорамирования и наклона объектива, для этого в основании камеры есть винты, фиксирующие наклон.

Внутри корпуса также размещена специальная кнопка для сброса настроек на дефолтные. Для ее активации нужно отключить питание, снять защитный купол, зажать кнопку и включить питание, не отпуская кнопку в течение 10 секунд.

Подключение HiWatch DS-I122

Подключение видеокамеры производится через приложение «Умный дом» Ростелекома для смартфонов iOS или Android. После авторизации или регистрации пользователь вводит серийный номер устройства, процесс активации занимает буквально несколько секунд.

приложение Ростелеком с подключенной видекамерой HiWatch DS-I122 Фото: © Sibnet.ru

Видео доступно через фирменный облачный сервис Ростелекома, однако интернет при этом может быть от любого провайдера. Ростелеком предлагает три линейки тарифов: «Запись событий», «Полная запись» и «FullHD+», которые отличаются длительностью хранения архива: 7, 14 и 30 дней.

Просмотр видео доступен из приложения в любое время — можно переключаться между прямой трансляцией и просмотром видео из архива, ранжировать ролики по хронометражу и событиям, перематывать вперед и назад, ставить на паузу, скачивать на локальные носители или менять настройки качества видеопотока.