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Умная и разносторонняя: чем хороша колонка с Марусей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Колонка «Капсула» с голосовым ассистентом Марусей достойна стать помощником человека и мозгом умного дома. Она может включить чайник или выключить свет, запустить фильм или позвонить другу, ответить на вопросы, развлечь ребенка и многое другое. 

Колонки с голосовыми помощниками выделяются из огромного разнообразия современных гаджетов. Они стали средоточием искусственного интеллекта, объединяя разрозненные домашние устройства в единую среду — умный дом. Приятный голос и чувство юмора даже наделяют их некоторыми чертами личности.

Всеми этими качествами обладает колонка «Капсула» с голосовым помощником Маруся, разработанная Mail.Ru Group. Устройство было представлено летом 2020 года и прочно заняло свою нишу на рынке.

«Капсула» с Марусей разыгрывается в онлайн-игре «Играй и смотри», открытой на Sibnet.ru совестно с Ростелеком. Умная колонка достанется тому, кто наберет наибольшее количество баллов за интернет-советы. 

Внешний вид

Дизайн колонки соответствует ее названию. Внешне она действительно похожа на «Капсулу»: имеет овальную форму и гладкие обводы. Ее корпус выполнен из приятного на ощупь софт-тач пластика, обтянутого прочной тканью.

Несмотря на овальную форму, колонка очень устойчива. Конструкторы придали ей эффект «неваляшки», то есть центр тяжести смещен к низу: она шатается, но не падает.

Колонка «Капсула» с голосовым ассистентом Маруся
Колонка «Капсула» с голосовым ассистентом Маруся
Фото: © Sibnet.ru

Особый эффект колонке придает оригинальная подсветка — кольцо светодиодной индикации. Она меняет тип свечения в зависимости от выполняемого действия (подключается, слушает, говорит и т.п.)

Устройство имеет высоту 22,2 сантиметра, длину 15,3 сантиметра, ширину 11 сантиметров и массу 1,46 килограмма.

Конструкция

Акустическая система «Капсулы» включает три излучателя, закрытых решетками и специальной звукопрозрачной тканью. Это динамик для высоких частот, твитер и низкочастотный динамик. Такая конструкция обеспечивает чистый и объемный звук. Мощность колонки — 30 ватт.

В устройство встроены шесть высокочувствительных микрофонов. Они способны четко различать голосовые команды в радиусе до семи метров. Все шесть микрофонов можно разом отключить одной кнопкой. Кстати, это единственная механическая кнопка на колонке. Расположена она рядом с разъемом питания в нижней части задней панели устройства.

Кнопка выключения микрофонов на колонке
Кнопка выключения микрофонов на колонке «Капсула»
Фото: © Sibnet.ru

В верхней части корпуса располагается сенсорная панель. С ее помощью легким прикосновением можно: регулировать громкость звука, запускать, перематывать, останавливать треки, включать Bluetooth.

Работает устройство только от сети, аккумуляторы не предусмотрены.

Как подключить

После подключения колонки к питанию, тут же активируется Маруся. Она приятным голосом рассказывает, как правильно с ней работать. Первым делом потребуется установить на смартфон одноименное приложение («Маруся»).

После нужно установить соединение с интернетом через Wi-Fi. При правильном подключении световой индикатор должен пульсировать желтым цветом. Если он горит красным, сделано что-то не так, тогда возможно придется обратиться к руководству пользователя.

Приложение «Маруся» для колонки «Капсула»
Приложение «Маруся» для колонки «Капсула»
Фото: © Sibnet.ru

Затем нужно будет авторизоваться через аккаунты «ВКонтакте» (VK Connect) и/или Mail.Ru. Помимо прочего, профиль социальной сети позволит прослушивать аудиозаписи, а также совершать звонки друзьям. Кстати, бонусом к «Капсуле» идет бесплатная подписка на музыку на 180 дней.

Весь процесс подключения вряд ли займет больше пяти минут. Дело это простое и интуитивно понятное.

Марусины фишки

Маруся вышла достойным конкурентом Алисы от «Яндекса». Она с готовностью:

  • Ответит на любые вопросы со свойственной искусственному интеллекту эрудицией
  • Расскажет о погоде, курсе валют, последних новостях
  • Включит музыку по названию, жанру или плейлисту. Может предложить свою музыку
  • Отрегулирует громкость на подключенных устройствах
  • Позвонит друзьям из «ВКонтакте»

Маруся может быть нянькой. Она умеет играть с детьми в угадайки и викторины, способна отвечать на детские вопросы. Самая интересная фишка помощницы — иммерсивные сказки, или сказки с элементами дополненной аудиореальности.

Маме или папе нужно просто сказать: «Маруся, я хочу рассказать сказку "Красная шапочка"». Тогда она отправит текст на смартфон, а чтение сказки сопроводит музыкой — динамичной или тихой, грустной или веселой в зависимости от развития сюжета.

А еще «Капсула» умеет мурлыкать как кошка, если ее погладить.

Сопряжение с сервисами Ростелекома

«Капсула» интегрирована с видеосервисом Wink от Ростелекома. Подключение к нему осуществляется в несколько кликов. После этого пропадает необходимость в пульте. С помощью голоса можно переключать каналы, перематывать фильмы, регулировать звук. Для этого достаточно сказать: «Маруся, убавь звук».

Умная помощница способна с помощью голосовых команд искать и включать в видеосервисе нужные фильмы или сериалы. Ее всего лишь нужно попросить: «Маруся, найди сериал "Черное зеркало"».

Управление Wink c помощью Маруси
Управление Wink c помощью Маруси
Фото: © Sibnet.ru

Интеллектуальная ассистентка поможет управлять услугой «Умный дом» от Ростелекома. Для этого потребуется войти в приложение «Маруся», подключится к аккаунту и выбрать устройства для управления: умные розетки, лампочки или бытовую технику.

Тогда Маруся посредством голосовых команд сможет управлять освещением, с помощью управляемых розеток включать и выключать приборы.

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