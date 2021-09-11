Умная и разносторонняя: чем хороша колонка с Марусей

Колонка «Капсула» с голосовым ассистентом Марусей достойна стать помощником человека и мозгом умного дома. Она может включить чайник или выключить свет, запустить фильм или позвонить другу, ответить на вопросы, развлечь ребенка и многое другое.

Колонки с голосовыми помощниками выделяются из огромного разнообразия современных гаджетов. Они стали средоточием искусственного интеллекта, объединяя разрозненные домашние устройства в единую среду — умный дом. Приятный голос и чувство юмора даже наделяют их некоторыми чертами личности.

Всеми этими качествами обладает колонка «Капсула» с голосовым помощником Маруся, разработанная Mail.Ru Group. Устройство было представлено летом 2020 года и прочно заняло свою нишу на рынке.

«Капсула» с Марусей разыгрывается в онлайн-игре «Играй и смотри», открытой на Sibnet.ru совестно с Ростелеком. Умная колонка достанется тому, кто наберет наибольшее количество баллов за интернет-советы.

Внешний вид

Дизайн колонки соответствует ее названию. Внешне она действительно похожа на «Капсулу»: имеет овальную форму и гладкие обводы. Ее корпус выполнен из приятного на ощупь софт-тач пластика, обтянутого прочной тканью.

Несмотря на овальную форму, колонка очень устойчива. Конструкторы придали ей эффект «неваляшки», то есть центр тяжести смещен к низу: она шатается, но не падает.

Колонка «Капсула» с голосовым ассистентом Маруся Фото: © Sibnet.ru

Особый эффект колонке придает оригинальная подсветка — кольцо светодиодной индикации. Она меняет тип свечения в зависимости от выполняемого действия (подключается, слушает, говорит и т.п.)

Устройство имеет высоту 22,2 сантиметра, длину 15,3 сантиметра, ширину 11 сантиметров и массу 1,46 килограмма.

Конструкция

Акустическая система «Капсулы» включает три излучателя, закрытых решетками и специальной звукопрозрачной тканью. Это динамик для высоких частот, твитер и низкочастотный динамик. Такая конструкция обеспечивает чистый и объемный звук. Мощность колонки — 30 ватт.

В устройство встроены шесть высокочувствительных микрофонов. Они способны четко различать голосовые команды в радиусе до семи метров. Все шесть микрофонов можно разом отключить одной кнопкой. Кстати, это единственная механическая кнопка на колонке. Расположена она рядом с разъемом питания в нижней части задней панели устройства.

Кнопка выключения микрофонов на колонке «Капсула» Фото: © Sibnet.ru

В верхней части корпуса располагается сенсорная панель. С ее помощью легким прикосновением можно: регулировать громкость звука, запускать, перематывать, останавливать треки, включать Bluetooth.

Работает устройство только от сети, аккумуляторы не предусмотрены.

Как подключить

После подключения колонки к питанию, тут же активируется Маруся. Она приятным голосом рассказывает, как правильно с ней работать. Первым делом потребуется установить на смартфон одноименное приложение («Маруся»).

После нужно установить соединение с интернетом через Wi-Fi. При правильном подключении световой индикатор должен пульсировать желтым цветом. Если он горит красным, сделано что-то не так, тогда возможно придется обратиться к руководству пользователя.

Приложение «Маруся» для колонки «Капсула» Фото: © Sibnet.ru

Затем нужно будет авторизоваться через аккаунты «ВКонтакте» (VK Connect) и/или Mail.Ru. Помимо прочего, профиль социальной сети позволит прослушивать аудиозаписи, а также совершать звонки друзьям. Кстати, бонусом к «Капсуле» идет бесплатная подписка на музыку на 180 дней.

Весь процесс подключения вряд ли займет больше пяти минут. Дело это простое и интуитивно понятное.

Марусины фишки

Маруся вышла достойным конкурентом Алисы от «Яндекса». Она с готовностью:

Ответит на любые вопросы со свойственной искусственному интеллекту эрудицией

Расскажет о погоде, курсе валют, последних новостях

Включит музыку по названию, жанру или плейлисту. Может предложить свою музыку

Отрегулирует громкость на подключенных устройствах

Позвонит друзьям из «ВКонтакте»

Маруся может быть нянькой. Она умеет играть с детьми в угадайки и викторины, способна отвечать на детские вопросы. Самая интересная фишка помощницы — иммерсивные сказки, или сказки с элементами дополненной аудиореальности.

Маме или папе нужно просто сказать: «Маруся, я хочу рассказать сказку "Красная шапочка"». Тогда она отправит текст на смартфон, а чтение сказки сопроводит музыкой — динамичной или тихой, грустной или веселой в зависимости от развития сюжета.

Сопряжение с сервисами Ростелекома

А еще «Капсула» умеет мурлыкать как кошка, если ее погладить.

«Капсула» интегрирована с видеосервисом Wink от Ростелекома. Подключение к нему осуществляется в несколько кликов. После этого пропадает необходимость в пульте. С помощью голоса можно переключать каналы, перематывать фильмы, регулировать звук. Для этого достаточно сказать: «Маруся, убавь звук».

Умная помощница способна с помощью голосовых команд искать и включать в видеосервисе нужные фильмы или сериалы. Ее всего лишь нужно попросить: «Маруся, найди сериал "Черное зеркало"».

Управление Wink c помощью Маруси Фото: © Sibnet.ru

Интеллектуальная ассистентка поможет управлять услугой «Умный дом» от Ростелекома. Для этого потребуется войти в приложение «Маруся», подключится к аккаунту и выбрать устройства для управления: умные розетки, лампочки или бытовую технику.

Тогда Маруся посредством голосовых команд сможет управлять освещением, с помощью управляемых розеток включать и выключать приборы.