Умная и разносторонняя: чем хороша колонка с Марусей

Колонка «Капсула» с голосовым ассистентом Марусей достойна стать помощником человека и мозгом умного дома. Она может включить чайник или выключить свет, запустить фильм или позвонить другу, ответить на вопросы, развлечь ребенка и многое другое.
Колонки с голосовыми помощниками выделяются из огромного разнообразия современных гаджетов. Они стали средоточием искусственного интеллекта, объединяя разрозненные домашние устройства в единую среду — умный дом. Приятный голос и чувство юмора даже наделяют их некоторыми чертами личности.
Всеми этими качествами обладает колонка «Капсула» с голосовым помощником Маруся, разработанная Mail.Ru Group. Устройство было представлено летом 2020 года и прочно заняло свою нишу на рынке.
«Капсула» с Марусей разыгрывается в онлайн-игре «Играй и смотри», открытой на Sibnet.ru совестно с Ростелеком. Умная колонка достанется тому, кто наберет наибольшее количество баллов за интернет-советы.
Внешний вид
Дизайн колонки соответствует ее названию. Внешне она действительно похожа на «Капсулу»: имеет овальную форму и гладкие обводы. Ее корпус выполнен из приятного на ощупь софт-тач пластика, обтянутого прочной тканью.
Несмотря на овальную форму, колонка очень устойчива. Конструкторы придали ей эффект «неваляшки», то есть центр тяжести смещен к низу: она шатается, но не падает.
Особый эффект колонке придает оригинальная подсветка — кольцо светодиодной индикации. Она меняет тип свечения в зависимости от выполняемого действия (подключается, слушает, говорит и т.п.)
Устройство имеет высоту 22,2 сантиметра, длину 15,3 сантиметра, ширину 11 сантиметров и массу 1,46 килограмма.
Конструкция
Акустическая система «Капсулы» включает три излучателя, закрытых решетками и специальной звукопрозрачной тканью. Это динамик для высоких частот, твитер и низкочастотный динамик. Такая конструкция обеспечивает чистый и объемный звук. Мощность колонки — 30 ватт.
В устройство встроены шесть высокочувствительных микрофонов. Они способны четко различать голосовые команды в радиусе до семи метров. Все шесть микрофонов можно разом отключить одной кнопкой. Кстати, это единственная механическая кнопка на колонке. Расположена она рядом с разъемом питания в нижней части задней панели устройства.
В верхней части корпуса располагается сенсорная панель. С ее помощью легким прикосновением можно: регулировать громкость звука, запускать, перематывать, останавливать треки, включать Bluetooth.
Работает устройство только от сети, аккумуляторы не предусмотрены.
Как подключить
После подключения колонки к питанию, тут же активируется Маруся. Она приятным голосом рассказывает, как правильно с ней работать. Первым делом потребуется установить на смартфон одноименное приложение («Маруся»).
После нужно установить соединение с интернетом через Wi-Fi. При правильном подключении световой индикатор должен пульсировать желтым цветом. Если он горит красным, сделано что-то не так, тогда возможно придется обратиться к руководству пользователя.
Затем нужно будет авторизоваться через аккаунты «ВКонтакте» (VK Connect) и/или Mail.Ru. Помимо прочего, профиль социальной сети позволит прослушивать аудиозаписи, а также совершать звонки друзьям. Кстати, бонусом к «Капсуле» идет бесплатная подписка на музыку на 180 дней.
Весь процесс подключения вряд ли займет больше пяти минут. Дело это простое и интуитивно понятное.
Марусины фишки
Маруся вышла достойным конкурентом Алисы от «Яндекса». Она с готовностью:
- Ответит на любые вопросы со свойственной искусственному интеллекту эрудицией
- Расскажет о погоде, курсе валют, последних новостях
- Включит музыку по названию, жанру или плейлисту. Может предложить свою музыку
- Отрегулирует громкость на подключенных устройствах
- Позвонит друзьям из «ВКонтакте»
Маруся может быть нянькой. Она умеет играть с детьми в угадайки и викторины, способна отвечать на детские вопросы. Самая интересная фишка помощницы — иммерсивные сказки, или сказки с элементами дополненной аудиореальности.
Маме или папе нужно просто сказать: «Маруся, я хочу рассказать сказку "Красная шапочка"». Тогда она отправит текст на смартфон, а чтение сказки сопроводит музыкой — динамичной или тихой, грустной или веселой в зависимости от развития сюжета.А еще «Капсула» умеет мурлыкать как кошка, если ее погладить.
Сопряжение с сервисами Ростелекома
«Капсула» интегрирована с видеосервисом Wink от Ростелекома. Подключение к нему осуществляется в несколько кликов. После этого пропадает необходимость в пульте. С помощью голоса можно переключать каналы, перематывать фильмы, регулировать звук. Для этого достаточно сказать: «Маруся, убавь звук».
Умная помощница способна с помощью голосовых команд искать и включать в видеосервисе нужные фильмы или сериалы. Ее всего лишь нужно попросить: «Маруся, найди сериал "Черное зеркало"».
Интеллектуальная ассистентка поможет управлять услугой «Умный дом» от Ростелекома. Для этого потребуется войти в приложение «Маруся», подключится к аккаунту и выбрать устройства для управления: умные розетки, лампочки или бытовую технику.
Тогда Маруся посредством голосовых команд сможет управлять освещением, с помощью управляемых розеток включать и выключать приборы.