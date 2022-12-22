Что ждет в 2023 году рожденных в год Змеи

Год Черного Водяного Кролика будет очень благоприятным для людей, рожденных в год Змеи. 2023 год принесет им удачу во всех начинаниях, рассказал астролог Центрального Хурула Санан Гелюнг.

Люди, рожденные в год Змеи, почувствуют всю благосклонность хозяина 2023 года — Черного Кролика. Год благоприятен и для мужчин, и для женщин, и пока он длится, нужно успеть закончить все важные дела.

«Куда-то съездить, пролечить старые болезни, заняться новым делом, образованием, куплей-продажей, оформлением важных документов», — объяснил астролог.

Для «змей» это будет хороший период, чтобы помириться с кем-то, выстроить новые отношения, уладить конфликты в семье и коллективе. «Не упускайте этот год», — посоветовал Гелюнг.

Благоприятный потенциал года нельзя растрачивать впустую. Это прекрасная возможность, приложив небольшие усилия, получить хороший результат во всех делах.