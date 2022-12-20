Самая короткая ночь: как встречать зимнее солнцестояние

Зимнее солнцестояние не просто природное явление, означающее наступление астрономической зимы, но и насыщенное магическими энергиями время. Как в этот день привлечь счастье и богатство?



Зимним солнцестоянием называется самый короткий день в году. После него ночи в Северном полушарии становятся короче, а дни – длиннее.

Зимнее солнцестояние в 2022 году произойдет 21 декабря в 18.58 по московскому времени. Ночь на 21 декабря будет самой длинной, а день после нее — самым коротким.

В кельтской традиции этот день называется Йоль, на Руси – Солнцеворот, он празднуется во всех культурах как торжество возрождения, поворот к лету и возвращение Солнца. Этот праздник дает людям надежду, напоминая о том, что Солнце обязательно вернется, даже если сейчас вокруг тьма и холод.

Магия зимнего солнцестояния

Начало астрономического Нового года – лучшее время для того, чтобы смотреть в будущее, строить планы и открывать для себя новые возможности, а мощная энергетика периода позволит сбыться всем мечтам, рассказала Sibnet.ru астролог Маргарита Любимова.

«В течение примерно трех дней до и после солнцестояния энергетические вибрации нашей планеты ощутимо повышаются. Это сакральное время перехода дает огромный запас энергии и отлично подходит для магических или духовных практик. В период солнцестояния можно изменить себя и судьбу в лучшую сторону», — сказала Любимова.

Самым важным станет момент, когда Солнце находится на минимально возможной высоте над горизонтом. В 2022 году это произойдет 21 декабря в 18.58 по московскому времени.

Эти несколько минут стоит встретить осознанно: мечтая, строя планы или загадывая желания. Впрочем, если момент солнцестояния выпадает на неудобное время – это не страшно: проводить магические обряды можно в течение всего периода.

Подготовиться к зимнему солнцестоянию

Чтобы магия солнцестояния подействовала, к празднику стоит подготовиться заранее, также, как мы готовимся к привычному Новому году. Навести порядок в доме, выбросить или отдать все лишнее, починить сломанное, разобраться с завалами картинок и сообщений на смартфоне.

Большое значение имеет и наведение «внутреннего порядка»: пересмотреть отношение к жизни, избавиться от негативных (или уже устаревших) мыслей и вредных привычек — так можно войти в этот период с чистой энергетикой, освободив пространство для всего нового и хорошего, отметила астролог.

Поиски себя, пути и истинных целей во время солнцестояния удаются особенно легко. Близко расположенное к Земле Солнце подсвечивает все слои бытия, позволяя людям увидеть и понять самое важное.

«Осознанно встретив солнцестояние, вы позволите себе участвовать в самых глубоких энергетических ритмах этого мира и задать правильное направление своей жизни, что поможет вам стать истинным хозяином своей судьбы», — отметила Любимова.

Как привлечь счастье в день солнцестояния

Чтобы ощутить поворот Солнца, надо придать жизни новое движение. Провести этот день ярко, и не так, как обычно: сделать что-нибудь новое (или давно запланированное, до чего никак не доходили руки) или попробовать поменять отношение к привычным вещам и проблемам на более позитивное.

Очень полезно будет встретить восход Солнца, поздравить его с рождением и поблагодарить за все дары. Это отличный период для медитации, молитвы или загадывания желаний.

«Когда Солнце зайдет за горизонт – зажгите в доме свечи. Огонь — неизменный атрибут этого праздника, а дым свечей доставит ваши желания во Вселенную», — посоветовала собеседница.

Также во время солнцестояния рекомендуется:

Составлять планы на будущее (а еще лучше – их записывать: так вы подключите не только мысль, но и действие).

Сделать хотя бы первый небольшой шаг в сторону важного для вас начинания.

Загадывать желания и проводить магические обряды. Они могут быть любыми: от молитв и медитаций, до сжигания записок с желанием – в этот день сработает все.

Украсить дом ветками ели и устроить праздничный ужин с близкими и любимыми людьми.

Чего нельзя делать в день солнцестояния? Поскольку зимнее солнцестояние – энергетически очень сильный день, не стоит проводить его в унынии или состоянии недовольства жизнью. Шумные гуляния и застолья с алкоголем и громкой музыкой здесь будут неуместны – лучше организовать душевные посиделки с близкими людьми за вкусно накрытым столом.

При этом надо выбирать темы для бесед: солнцестояние – не время для жалоб на жизнь, сплетен или споров. Разговаривать надо на позитивные темы, тогда наполнится радостью этот день и весь следующий год).

В день зимнего солнцестояния также не рекомендуется:

Употреблять много алкоголя.

Есть очень жирную и вредную пищу.

Проявлять жадность и высокомерие.

Брать в долг и оставаться в долгах.

Завидовать и желать зла другим людям.

Негативно мыслить.

«Поскольку солнцестояние является истинным Новым годом, важно встретить его осознанно: как вы проведете этот день, таким и будет следующий год. Наполните день солнцестояния счастьем и радостью, и обязательно найдите время, чтобы проанализировать себя и жизнь. Мечтайте и планируйте будущее – и вы наполните планы силой растущего Солнца», — подытожила астролог.