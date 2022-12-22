Приложения «Росбанка» пропали из App Store

Приложения «Росбанка» перестали быть доступны в App Store. США 15 декабря ввели санкции против кредитной организации.

В частности, из поисковой выдачи App Store исчезли приложения «Росбанк онлайн» и «Росбанк малый бизнес». «Все ранее установленные приложения на устройствах с iOS и Android работают стабильно и без ограничений», — говорится в телеграм-канале банка.

Пользователям, у которых приложения «Росбанк онлайн» и «Росбанк малый бизнес» не установлены, рекомендовали воспользоваться интернет-банком, который можно открыть через браузер.

В магазине Google Play все три приложения Росбанка доступны. «Если у вас уже есть приложение, пользуйтесь без ограничений, не удаляйте и не переводите в спящий режим», — посоветовала пресс-служба кредитной организации.

19 декабря «Росбанк» приостановил операции почти во всех иностранных валютах, кроме юаней, белорусских рублей и армянских драмов из-за невозможности гарантировать, что средства не будут заблокированы банками-корреспондентами.