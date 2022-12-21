Microsoft планирует купить Netflix

Microsoft планирует купить видеосервис Netflix за 190 миллиардов долларов. Интересы компаний в области потокового вещания и игровой индустрии совпадают, а президент Microsoft Брэд Смит входит в совет директоров Netflix.

О сделке планирую объявить в 2023 году, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники внутри компаний. Покупка Netflix позволит Microsoft встроить облачный игровой сервис в устройства Xbox и операционную систему Windows.

Netflix, в свою очередь, планирует расширить свою игровую платформу. Компания уже приобрела студию Spry Fox для работы над проектами по сериалам сервиса. Аналитики Reuters считают, что после завершения сделки пользователям станет доступен удобный пакет со фильмами, сериалами и играми.

Microsoft активно скупает компании после смены генерального директора в 2014 году. Сатья Наделла купил разработчиков Minecraft за 2,5 миллиарда долларов, соцсеть LinkedIn (заблокирована в России) за 26 миллиардов долларов разработчика игр ZeniMax Media за 7,5 миллиарда долларов и ведет подготовку по приобретению Activision Blizzard за 68,7 миллиарда.