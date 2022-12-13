Новый ЛДС в Новосибирске достроят в декабре

Строители завершат монтажные работы на новой ледовой арене в декабре, идет оформление документов, необходимых для ввода арены в эксплуатацию, сообщил «заявил директор по строительству ООО «ЭлинАльфа» Денис Синюк.

«Сложность, с которой нам пришлось столкнуться – срывы сроков поставки оборудования и зачастую даже отказ производителей поставлять оборудование вообще – не только на наш объект, но и в нашу страну», — сказал в интервью «Вести-Новосибирск» Денис Синюк.

По его словам, основное технологическое оборудование уже на объекте или будет доставлено в ближайшее время, поэтому монтаж завершится в этом году. Современное оборудование мирового класса позволит проводить на ЛДС международные соревнования самого высокого уровня, здесь соблюдены все требования для проведения игр КХЛ.

«Основная площадка может трансформироваться и принимать не только соревнования по хоккею, но и, в том числе, культурно-массовые мероприятия: концерты, программы, шоу, выставки и так далее», — сказал Синюк.

Ледовую арену в Новосибирске должны были сдать к 31 августу 2022 года. Но сделать это в срок не удалось. Глава минстроя Новосибирской области Алексей Колмаков сказал, что ввод в эксплуатацию ледовой арены в Новосибирске планируется к 25 декабря.