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Новый ЛДС в Новосибирске достроят в декабре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Строители завершат монтажные работы на новой ледовой арене в декабре, идет оформление документов, необходимых для ввода арены в эксплуатацию, сообщил «заявил директор по строительству ООО «ЭлинАльфа» Денис Синюк.

«Сложность, с которой нам пришлось столкнуться – срывы сроков поставки оборудования и зачастую даже отказ производителей поставлять оборудование вообще – не только на наш объект, но и в нашу страну», — сказал в интервью «Вести-Новосибирск» Денис Синюк.

По его словам, основное технологическое оборудование уже на объекте или будет доставлено в ближайшее время, поэтому монтаж завершится в этом году. Современное оборудование мирового класса позволит проводить на ЛДС международные соревнования самого высокого уровня, здесь соблюдены все требования для проведения игр КХЛ.

«Основная площадка может трансформироваться и принимать не только соревнования по хоккею, но и, в том числе, культурно-массовые мероприятия: концерты, программы, шоу, выставки и так далее», — сказал Синюк.

Ледовую арену в Новосибирске должны были сдать к 31 августу 2022 года. Но сделать это в срок не удалось. Глава минстроя Новосибирской области Алексей Колмаков сказал, что ввод в эксплуатацию ледовой арены в Новосибирске планируется к 25 декабря.

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Спорт #Спортобъекты #Новосибирск
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pkv84

И не говори,даже не знаю как мы переживем такую жесть.

Alhazred

Вперед твои любимцы-бандеровцы закончатся)))

MuCbE

Ну это если спросить либераху. А если военного то это очень даже наступательные действия. Ведь армия...

DYNAMO7294

А коммуналка то в России подорожала с 1 декабря на 9%! Какое мне дело до предприятий Германии?