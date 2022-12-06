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Linux адаптировали для российского потребителя

Источник:
Sibnet.ru
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Linux команда администратора
Фото: © Gabriel Heinzer

Разработчики представили Green Linux 21 на базе Linux Mint. Операционная система адаптирована для российского потребителя, имеет весь привычный софт и оформление, похожее на Windows, что упрощает ее использование неопытными пользователями.

Разработчики сообщили на официальном сайте, что основной причиной создания сборки послужила нестабильная политическая ситуация в мире. Они обеспокоены тем, что в любой момент пользователи могут остаться без привычных ресурсов и софта из-за санкционного давления.

«В связи с этим мы приняли решение выпустить сборку Linux Mint которая будет гарантировано работать при любых возможных санкциях и у вас останется доступ к любым ресурсам, в том числе которые используют сертификат от Минцифры», — написали разработчики на сайте Green Linux.

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Green Linux оснащен отечественным программным обеспечением. Предустановлен «Яндекс.Браузер» и подключены SSL-сертификаты Минцифры, время синхронизируется по российским NTP-серверам и из системы удалены все бесполезные в РФ компоненты.

Скачать Green Linux можно бесплатно, вес дистрибутива 2,2 Гб. Внешне он повторяет оформление Linux Mint, адаптированного для пользователей Windows, но в будущем ожидается и собственный дизайн.

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Алёна 717832

Совсем мозгами тронулась, в Россию ее теперь надеюсь никогда не пустят. И правильно.

ra9unx

Скоро по Москве долбить начнут, позорище! Их сбить должны были еще на подлете нашей границе! Где наша...

mosquito__2010

Разбалансировка коллективного Запада зафиксирована достаточно чётко и уже пошла в прицнипе в разнос....

nicollaich

Кроссовер априори 4 вд. Неинтересно.