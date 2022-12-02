Antutu назвал самый мощный смартфон ноября

Смартфон Vivo X90 занял первое место в ноябрьском рейтинге производительности в сервисе Antutu. Линейка была представлена в Китае 22 ноября и пока недоступна на глобальном рынке.

Стать лидером ноябрьского рейтинга Vivo X90 смог благодаря новому восьмиядерному процессору MediaTek Dimensity 9200. Он набрал 1 200 000 баллов в AnTuTu и стал прямым конкурентом Snapdragon 8 Gen 2, используемого во многих смартфонах первого и среднего эшелонов.

Интересным новшеством стал экран с разрешением в 1,5К, аналогичный используется в Xiaomi 12T и, возможно, у бюджетных новинок 2023 года это станет неким стандартом.

В версиях 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ используется память UFS 4.0, такой же тип накопителей установлен в консоли Playstation 5, что говорит о высокой скорости работы с данными.

Камера новинки имеет 50-мегапиксельный датчик Sony IMX866 и дополнительные сверхширокоугольный и портретный объективы на 12 Мп. Фактически это бюджетный камерофон с мощным процессором «на вырост» и быстрой памятью.

Купить Vivo X90 пока можно только в Китае по цене от 3 699 до 4 999 юаней — 31,5-42,5 тысячи рублей соответственно.