Ростелеком запустил экономный тариф «Выгодное решение»

Ростелеком открыл временное подключение к бюджетному тарифу «Выгодное решение». Скорость интернета на тарифе от 5 Мбит/с до 400 Мбит/с в зависимости от доступной технологии по адресу подключения.



Тариф «Выгодное решение» представлен в двух вариантах. Первый — это домашний интернет и облачное хранилище 8 Гб с доступом с любых устройств с любым интернетом.

Второй вариант тарифа включает интернет, телевидение и онлайн-кинотеатр Wink. Это более 180 ТВ-каналов, 25 000 фильмов и сериалов. При наличии умного телевизора для просмотра будет достаточно установить приложение. Если домашний телевизор без функции Smart, провайдер обеспечит ТВ-приставкой.

Стоимость тарифов начинается от 350 рублей и меняется в зависимости от населенного пункта и технологии. Например, в Улан-Удэ «Выгодное решение» по технологии GPON со скоростью интернета 200 Мбит/с обойдется в 400 рублей в месяц. А в Кемерово расширенный вариант тарифа с ТВ и онлайн-кинотеатром — 550 рублей при подключении по оптоволокну на скорости 400 Мбит/с.

При этом в месяц подключения абонентская плата не взимается. А стоимость аренды оборудования снижена.

Все актуальные акции и скидки провайдера Ростелеком представлены на сайте rt.sibnet.ru.