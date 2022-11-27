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Ростелеком запустил экономный тариф «Выгодное решение»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Ростелеком открыл временное подключение к бюджетному тарифу «Выгодное решение». Скорость интернета на тарифе от 5 Мбит/с до 400 Мбит/с в зависимости от доступной технологии по адресу подключения.

Тариф «Выгодное решение» представлен в двух вариантах. Первый — это домашний интернет и облачное хранилище 8 Гб с доступом с любых устройств с любым интернетом. 

Второй вариант тарифа включает интернет, телевидение и онлайн-кинотеатр Wink. Это более 180 ТВ-каналов, 25 000 фильмов и сериалов. При наличии умного телевизора для просмотра будет достаточно установить приложение. Если домашний телевизор без функции Smart, провайдер обеспечит ТВ-приставкой.

Стоимость тарифов начинается от 350 рублей и меняется в зависимости от населенного пункта и технологии. Например, в Улан-Удэ «Выгодное решение» по технологии GPON со скоростью интернета 200 Мбит/с обойдется в 400 рублей в месяц. А в Кемерово расширенный вариант тарифа с ТВ и онлайн-кинотеатром — 550 рублей при подключении по оптоволокну на скорости 400 Мбит/с. 

При этом в месяц подключения абонентская плата не взимается. А стоимость аренды оборудования снижена. 


Все актуальные акции и скидки провайдера Ростелеком представлены на сайте rt.sibnet.ru.

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Топ комментариев

Andrei Bezd

Тем более кто эту шнягу там слушать будет

Alhazred

Да-да, дадут. Блаженны верущие... Ты то скольким мобикам уже наподдал?)))

mosquito__2010

Госпожа Зеленская ( жена президента Зеленского ) говорит : мы так еще 2 - 3 года точно продержимся. Украинская...

mosquito__2010

Сообразили что Украине вилы наконец то. Страшно понятно конечно, но придётся принять очередную проигранную...