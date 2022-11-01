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Пособие при рождении ребенка выдадут через «Госуслуги»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Подать заявление на единовременное пособие при рождении ребенка теперь можно с помощью портала «Госуслуг», сообщает Минцифры России.

«Теперь неработающие родители ребенка либо его опекуны дистанционно могут подать заявление на единовременное пособие при рождении», — говорится в сообщении ведомства.

Данное пособие выплачивается родителям, опекунам, усыновителям и приемным родителям ребенка. Получатель пособия должен быть неработающим. Также он может обучаться на дневном отделении в вузе или колледже.

Размер выплаты составляет 20 472,77 рублей, заявление на нее нужно подать в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.

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