Омича с переломом позвоночника вернули после мобилизации

Власти Омской области вернули в семьи 24 ошибочно мобилизованных человека, военкомат призывал парня с переломом позвоночника, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Бурков.

«Среди них мужчина, который является единственным родителем несовершеннолетнего ребенка, человек с переломом позвоночника, студенты колледжей и техникумов — в их отношении ошибочно посчитали, что отсрочку могут получить только те парни, которые учатся в вузах. Это не так!», — написал Бурков.

По его словам, много случаев, когда вернули призывников, имеющих бронь и не подходящих под мобилизацию по состоянию здоровья.

Он отметил, что сигналы о нарушениях можно направлять в Единый консультационный центр, по номеру 122 и в соцсети Буркова.