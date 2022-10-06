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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Омича с переломом позвоночника вернули после мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/gubernator_burkov

Власти Омской области вернули в семьи 24 ошибочно мобилизованных человека, военкомат призывал парня с переломом позвоночника, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Бурков.

«Среди них мужчина, который является единственным родителем несовершеннолетнего ребенка, человек с переломом позвоночника, студенты колледжей и техникумов — в их отношении ошибочно посчитали, что отсрочку могут получить только те парни, которые учатся в вузах. Это не так!», — написал Бурков.

По его словам, много случаев, когда вернули призывников, имеющих бронь и не подходящих под мобилизацию по состоянию здоровья.

Он отметил, что сигналы о нарушениях можно направлять в Единый консультационный центр, по номеру 122 и в соцсети Буркова.

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Оборона #Армия #Омск
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Siberian sinner

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Denis CENTR

Как и всегда, ничего нового и положительного😩

nicollaich

А сколько должна Украина ДНР и ЛНР за период с 2014-го года?Польшу и Германию этот вопрос не волнует?

korvinsS

У тебя все фрики кто про твоих хозяев высказывается в не положительном свете что уж тут поделать)