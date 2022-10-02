Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана

Союзные войска были выведены из Красного Лимана в Донецкой Народной Республике из-за создания угрозы окружения, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи», — заявил Конашенков.

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По его словам, за сутки на краснолиманском направлении российскими силами «массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на краснолиманском направлении за сутки уничтожено более двухсот украинских военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты».

Но, несмотря на большие потери, противник ввел резервы и продолжил наступление, имея значительное превосходство в силах и средствах, отметил Конашенков.