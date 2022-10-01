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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров раскритиковал генерала за Лиман и призвал к ядерному удару

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал командующего Центральным военным округом генерала-полковника Александра Лапина после отвода российских войск от города Лимана и призвал использовать «маломощное ядерное вооружение».

Как сообщило в субботу Минобороны, союзные войска были отведены из Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения.

«Обороной этого участка руководил Александр Лапин. Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было», — написал Кадыров в телеграм-канале.

По мнению главы Чечни, Лапин — «бездарь», которого «покрывают руководители в Генштабе». Кадыров заявил, что Лапин не обеспечил служащих «необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов» и перенес свой штаб в Старобельск, «за сотню километров от своих подчиненных», при этом сам «отсиживается в Луганске».

«Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», — отметил Кадыров.

Он также считает, что необходимо принимать «более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения».

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты #Мир
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Топ комментариев

slavaynin

Интересно байден вообще осознаёт кто он?)

slavaynin

Я думал на них уже всевозможные санкции лет 10 наложены

jeryakob

по крыму и белгородской области наносили же уже удары. и не было ничего

nifnif

Олимпийское движение всегда было вне политики,так было в хартии. когда америкосы в ираке начали воевать...