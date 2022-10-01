Глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал командующего Центральным военным округом генерала-полковника Александра Лапина после отвода российских войск от города Лимана и призвал использовать «маломощное ядерное вооружение».

Как сообщило в субботу Минобороны, союзные войска были отведены из Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения.

«Обороной этого участка руководил Александр Лапин. Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было», — написал Кадыров в телеграм-канале.

По мнению главы Чечни, Лапин — «бездарь», которого «покрывают руководители в Генштабе». Кадыров заявил, что Лапин не обеспечил служащих «необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов» и перенес свой штаб в Старобельск, «за сотню километров от своих подчиненных», при этом сам «отсиживается в Луганске».

«Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», — отметил Кадыров.

Он также считает, что необходимо принимать «более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения».