Глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал командующего Центральным военным округом генерала-полковника Александра Лапина после отвода российских войск от города Лимана и призвал использовать «маломощное ядерное вооружение».
Как сообщило в субботу Минобороны, союзные войска были отведены из Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения.
«Обороной этого участка руководил Александр Лапин. Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было», — написал Кадыров в телеграм-канале.
По мнению главы Чечни, Лапин — «бездарь», которого «покрывают руководители в Генштабе». Кадыров заявил, что Лапин не обеспечил служащих «необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов» и перенес свой штаб в Старобельск, «за сотню километров от своих подчиненных», при этом сам «отсиживается в Луганске».
«Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», — отметил Кадыров.
Он также считает, что необходимо принимать «более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения».
slavayninИнтересно байден вообще осознаёт кто он?)
slavayninЯ думал на них уже всевозможные санкции лет 10 наложены
jeryakobпо крыму и белгородской области наносили же уже удары. и не было ничего
nifnifОлимпийское движение всегда было вне политики,так было в хартии. когда америкосы в ираке начали воевать...