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Женщины в Бурятии сшили обереги для мобилизованных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/tunka_official

Жительницы села Тагархай сшили обереги с Бурхан Баабайн зай для мобилизованных мужчин, сообщается в группе «ВКонтакте» Тункинского района Бурятии.

«В селе Тагархай женщины решили внести свой посильный вклад и укрепить веру наших воинов. Они начали шить обереги — маленькие мешочки с Бурхан Баабайн зай. Это местное божество, хозяин горы и покровитель», — говорится в сообщении.

Было сшито 200 мешочков, их можно было взять всем желающим.

«Хоть это не точно, но с частичкой родного дома в кармане и глубокой верой в сердце гораздо легче пережить это тяжкое время и скорее вернуться домой», — говорится в сообщении.

Также ламы Бурятии совершили обряды и молитвы, чтобы сберечь ребят, отправившихся на СВО.

«Сейчас началась мобилизация. Наши земляки, наш богатырский народ, участники СВО, которые сейчас воюют, пусть возвращаются здоровыми к себе домой», — рассказал о целях молебнов настоятель Дуйнхор дацана Буда лама.

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urbasik

Вот это правильно.Зачем такой штат раздули.И заодно докажут любовь к власти которую оберегаете.

M1D

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Danilon

Поддерживаю ! Чем больше силовиков отправится на это замечательное дело, тем лучше.

shatlnk

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