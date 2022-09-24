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App Store удалил картографический сервис 2ГИС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«Яблочный» магазин приложение App Store удалил российский картографический сервис 2ГИС. В настоящий момент его невозможно найти в каталоге магазина.

Исчезновение приложения может быть связано с тем, что основным владельцем российского сервиса является Сбербанк, который в 2020 году приобрел 72% компании.

Разработка сервиса началась в Новосибирске в конце 1990-х годов. Сейчас аудитория сервиса оценивается в 60 миллионов пользователей, при этом 22 миллиона человек используют мобильное приложение.

Согласно информации на сайте сервиса, 2ГИС предлагает карты и справочники по 1060 городам из 12 стран мира. В магазине приложений Google Play программа 2ГИС пока еще доступна.

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Топ комментариев

krasprol

Этому государству нельзя доверять.

Siberian sinner

Кто этот мощный дурачок человек?

DYNAMO7294

Дык бегом на фронт поспособствуй этому скорее!

VALGOR

Рыба гнеёт с головы. Систему чистить нужно. Сталина на них нет...