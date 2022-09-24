App Store удалил картографический сервис 2ГИС

«Яблочный» магазин приложение App Store удалил российский картографический сервис 2ГИС. В настоящий момент его невозможно найти в каталоге магазина.

Исчезновение приложения может быть связано с тем, что основным владельцем российского сервиса является Сбербанк, который в 2020 году приобрел 72% компании.

Разработка сервиса началась в Новосибирске в конце 1990-х годов. Сейчас аудитория сервиса оценивается в 60 миллионов пользователей, при этом 22 миллиона человек используют мобильное приложение.

Согласно информации на сайте сервиса, 2ГИС предлагает карты и справочники по 1060 городам из 12 стран мира. В магазине приложений Google Play программа 2ГИС пока еще доступна.