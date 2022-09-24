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Федерер проиграл последний матч в карьере

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Tatiana / CC BY-SA 2.0

Швейцарец Роджер Федерер проиграл свой последний матч в карьере, уступив в матче Кубка Лэйвера.

Федерер выступал в паре с испанцем Рафаэлем Надалем, они представляли сборную Европы. В поединке они уступили американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счетом 6:4, 6:7, 9:11.

Федерер — шестикратный победитель Итогового турнира ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Швейцарии, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема».

Швейцарец выиграл 111 турниров ATP, из них 103 в одиночном разряде. Ранее он сообщил в своих социальных сетях о том, что завершит карьеру после Кубка Лэйвера.

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krasprol

Этому государству нельзя доверять.

Siberian sinner

Кто этот мощный дурачок человек?

DYNAMO7294

Дык бегом на фронт поспособствуй этому скорее!

VALGOR

Рыба гнеёт с головы. Систему чистить нужно. Сталина на них нет...