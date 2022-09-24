Федерер проиграл последний матч в карьере

Швейцарец Роджер Федерер проиграл свой последний матч в карьере, уступив в матче Кубка Лэйвера.

Федерер выступал в паре с испанцем Рафаэлем Надалем, они представляли сборную Европы. В поединке они уступили американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счетом 6:4, 6:7, 9:11.

Федерер — шестикратный победитель Итогового турнира ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Швейцарии, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема».

Швейцарец выиграл 111 турниров ATP, из них 103 в одиночном разряде. Ранее он сообщил в своих социальных сетях о том, что завершит карьеру после Кубка Лэйвера.