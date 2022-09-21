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YouTube разрешит использовать лицензионную музыку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

YouTube представил программу Creator Music, которая позволит авторам контента использовать лицензионную музыку для монетизации своих роликов.

Сейчас программа в рамках тестирования доступна пользователям из США, в следующем году она станет доступна пользователям видеохостинга из других стран. При этом разработчики предлагают два варианта взаимодействия с Creator Music.

Первый из них позволит авторам лицензировать музыку напрямую и получать весь доход, при этом YouTube получит свою долю в размере 45%. Второй вариант предполагает, что авторы контента будут делиться доходом с владельцами лицензий.

Ранее использование даже небольшого отрывка трека известного исполнителя без разрешения правообладателя в ролике приводило к его блокировке на YouTube. В результате авторам контента приходилось использовать без лицензионных отчислений.

YouTube уже заключил сделки с более чем 50 музыкальными лейблами, издателями и дистрибьюторами. На начальном этапе участникам программы Creator Music будут доступны несколько сотен тысяч песен.

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