YouTube представил программу Creator Music, которая позволит авторам контента использовать лицензионную музыку для монетизации своих роликов.

Сейчас программа в рамках тестирования доступна пользователям из США, в следующем году она станет доступна пользователям видеохостинга из других стран. При этом разработчики предлагают два варианта взаимодействия с Creator Music.

Первый из них позволит авторам лицензировать музыку напрямую и получать весь доход, при этом YouTube получит свою долю в размере 45%. Второй вариант предполагает, что авторы контента будут делиться доходом с владельцами лицензий.

Ранее использование даже небольшого отрывка трека известного исполнителя без разрешения правообладателя в ролике приводило к его блокировке на YouTube. В результате авторам контента приходилось использовать без лицензионных отчислений.

YouTube уже заключил сделки с более чем 50 музыкальными лейблами, издателями и дистрибьюторами. На начальном этапе участникам программы Creator Music будут доступны несколько сотен тысяч песен.