Снос стелы в честь героев ВОВ в Новосибирске доведут до дела

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после снова стелы в честь героев Великой Отечественной войны в Новосибирске, сообщается на сайте ведомства.
В июле жители Новосибирска пожаловались, что стела к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне у ТРУ «Ройял Парк» исчезла из-за строительства на этом месте гостиницы.
По словам мэра Анатолия Локтя, стелу не выбросили, ее убрали из-за ремонтных работ. Затем стелу планируют поставить в другом месте. По решению пленума совета ветеранов Заельцовского района стелу перенесут из центра города в отдаленное место — на территорию госпиталя ветеранов войн №2 на Лесном шоссе.
Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову возбудить уголовное дело по факту демонтажа стелы. Контролировать расследование будет центральный аппарат ведомства.
pepelmetalТы не так давно говорил что и газ по 2000$ это очень смешно) видимо 3000$ уже не так смешно, да?
karutoБлаженны скачущие, ну вы знаете...
masikiПосле вчерашних бомбежек территории Украины переговоры тем более невозможны!
D_I_A_B_L_O_oполучается что так, бьют точно в цель, далеко летят, быстро передвигаются, ниодного подтвержденного видео...