Снос стелы в честь героев ВОВ в Новосибирске доведут до дела

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после снова стелы в честь героев Великой Отечественной войны в Новосибирске, сообщается на сайте ведомства.

В июле жители Новосибирска пожаловались, что стела к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне у ТРУ «Ройял Парк» исчезла из-за строительства на этом месте гостиницы.

По словам мэра Анатолия Локтя, стелу не выбросили, ее убрали из-за ремонтных работ. Затем стелу планируют поставить в другом месте. По решению пленума совета ветеранов Заельцовского района стелу перенесут из центра города в отдаленное место — на территорию госпиталя ветеранов войн №2 на Лесном шоссе.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову возбудить уголовное дело по факту демонтажа стелы. Контролировать расследование будет центральный аппарат ведомства.