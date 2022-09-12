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Снос стелы в честь героев ВОВ в Новосибирске доведут до дела

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после снова стелы в честь героев Великой Отечественной войны в Новосибирске, сообщается на сайте ведомства.

В июле жители Новосибирска пожаловались, что стела к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне у ТРУ «Ройял Парк» исчезла из-за строительства на этом месте гостиницы.

По словам мэра Анатолия Локтя, стелу не выбросили, ее убрали из-за ремонтных работ. Затем стелу планируют поставить в другом месте. По решению пленума совета ветеранов Заельцовского района стелу перенесут из центра города в отдаленное место — на территорию госпиталя ветеранов войн №2 на Лесном шоссе.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову возбудить уголовное дело по факту демонтажа стелы. Контролировать расследование будет центральный аппарат ведомства.

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Топ комментариев

pepelmetal

Ты не так давно говорил что и газ по 2000$ это очень смешно) видимо 3000$ уже не так смешно, да?

karuto

Блаженны скачущие, ну вы знаете...

masiki

После вчерашних бомбежек территории Украины переговоры тем более невозможны!

D_I_A_B_L_O_o

получается что так, бьют точно в цель, далеко летят, быстро передвигаются, ниодного подтвержденного видео...