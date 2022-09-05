Госорганы обязали завести паблики в соцсетях

Госорганы обязали завести официальные аккаунты во «ВКонтакте» или «Одноклассниках». Ведомства должны создать страницы в любой из этих соцсетей до 1 декабря 2022 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, обязывающее государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды создать и вести свои официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Распоряжение определяет «Одноклассники» и «ВКонтакте» в качестве основных систем для создания официальных страниц. Ведомство вольно выбрать любую из соцсетей и не обязано быть представлено в каждой из них.

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Документ обязывает поддерживать страницы ведомств в актуальном состоянии и публиковать там информацию о деятельности организаций. О возможности комментировать посты или получать ответы на «государственных» страницах не сообщается.