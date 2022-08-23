Дуров задумался о платных никах в Telegram

Павел Дуров впечатлился продажей доменного имени проекта TON Wallet.ton за 260 тысяч долларов и сказал, что с учетом аудитории Telegram площадка по продаже никнеймов и адресов может иметь коммерческий успех.

«Представьте, насколько успешным мог бы быть Telegram с его 700 миллионами пользователей, если бы мы выставили на аукцион зарезервированные имена пользователей, ссылки на группы и каналы», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что практически все четырехбуквенные имена, например, @bank, @club, могут стать доступны для продажи и иметь коммерческий успех. Сейчас в Telegram нельзя создать логин короче пяти символов.

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По мнению Дурова, можно создать целый рынок, где пользователи могли бы перепродавать логины с закреплением права собственности аналогично NFT. Он допустил, что в будущем стикеры и смайлики тоже смогут стать товаром на подобной площадке.

TON — The Open Network — децентрализованная компьютерная сеть со встроенным прокси и анонимайзером. Проект должен был включать все сервисы для современного пользователя и предоставить бесперебойный доступ к ним.

TON был закрыт в мае 2020 года из-за запрета со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США разрабатывать собственную криптовалюту.