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Минэкономики займется законодательным регулированием NFT

Источник:
Sibnet.ru
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Минэкономики занимается разработкой нормативных документов по обороту NFT в России. В настоящий момент законодательно не закреплен ни выпуск, нм перепродажа цифровых токенов.

Минэкономики планирует внести регулирующие оборот NFC в России изменения в ГК РФ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты заседания рабочей группы по нормативному регулированию в АНО «Цифровая экономика».

Законодательное закрепление позволит не только контролировать выпуск и оборот NFT в России, но и обеспечит защиту покупателей и владельцев и способствует развитию отрасли так как дает правовую обоснованность.

Поправки в закон «О цифровых финансовых активах» и в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» планируется внести до конца 2024 года.


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Asd10

Чем хороша европейская зелёная энергетика, это тем, что природе не вредит.

GammiPluh

Пытаться улететь под плотным ПВО? хороший тамада и конкурсы у тебя интересные... сам за штурвал сел бы?

pepelmetal

А нас то за шо - взвизгнули немцы

d6w58vnowu

Сосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©