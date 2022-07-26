Минэкономики займется законодательным регулированием NFT

Минэкономики занимается разработкой нормативных документов по обороту NFT в России. В настоящий момент законодательно не закреплен ни выпуск, нм перепродажа цифровых токенов.

Минэкономики планирует внести регулирующие оборот NFC в России изменения в ГК РФ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты заседания рабочей группы по нормативному регулированию в АНО «Цифровая экономика».

Законодательное закрепление позволит не только контролировать выпуск и оборот NFT в России, но и обеспечит защиту покупателей и владельцев и способствует развитию отрасли так как дает правовую обоснованность.

Поправки в закон «О цифровых финансовых активах» и в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» планируется внести до конца 2024 года.