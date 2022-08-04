Telegram получит новую функцию

Мессенджер Telegram получит возможность отправки анимированных смайликов внутри сообщения. Сейчас смайлик «оживает» только в том случае, если послание пользователя состоит только из него, без дополнительных букв или символов.

Функция уже появилась в бета-версии Telegram 8.9.0 для Android. С ее помощью пользователи могут отправить анимированные смайлики вместе с текстом, при этом они будут отображаться в стандартном, а не увеличенном виде.

Ранее в бета-версии Telegram появилась функция запрета на отправку голосовых сообщений. Функция предполагает возможность разрешить посылать голосовые сообщения только отдельным контактам, однако запрет доступен только для обладателей подписки Premium.

Премиальная подписка для пользователей мессенджера была запущена в минувшем июне. Ее стоимость составляет 299 рублей, она гарантирует скачивание на максимальной скорости, загрузку файлов объемом до 4 ГБ, до 1000 подписок на каналы и другие дополнительные функции.