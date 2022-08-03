Microsoft представила почтовый клиент Outlook Lite для Android

Компания Microsoft выпустила приложение Outlook Lite для устройств, работающих под управлением операционной системы Android. Новая версия почтового клиента отличается повышенной производительностью и низким расходом заряда батареи устройства.

При этом приложение обеспечивает доступ ко всем основным функциям стандартной мобильной версии Microsoft Outlook. Размер приложения Outlook Lite составляет всего около 5 Мбайт. Программа оптимизирована для быстрой работы на всех устройствах с Android.

Разработчики отмечают, что поскольку программный продукт является облегченной версией стандартного клиента Outlook для Android, он использует меньше ресурсов устройства и расходует меньше энергии.

Подчеркивается, что новое приложение создавалось для того, что Outlook стал более доступным для людей, которые пользуются не самыми производительными устройствами. Outlook Lite поддерживает учетные записи Outlook.com, Hotmail, Live, MSN, Microsoft 365 и Microsoft Exchange Online.