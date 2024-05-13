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Microsoft разрешила российским пользователям обновлять Windows

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft разблокировала обновления Windows и Office для пользователей из России без использования VPN.

Так, в настоящее время новейшая Windows 11 23H2 загружается на компьютеры без VPN, как и Office, пишут «Известия» со ссылкой на ассоциацию разработчиков ПО «Руссофт». Ранее такие обновления были недоступны для компьютеров с российскими IP-адресами.

Кроме того, Microsoft не стала блокировать облачные программные продукты для отечественных IТ-компаний, хотя обещала сделать это еще 20 марта. Предположительно, это связано с тем, что корпорация не хочет терять крупный рынок.

«Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них. Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали полную поддержку своего ПО», — пояснил президент ассоциации Владимир Макаров.

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Топ комментариев

joseph

Население попробовало кружевные трусики. Теперь его (и от него) не надо освобождать - оно само ушло.

nicollaich

Все они не имели стратегического значения?

Asd10

Чем толще морковь перед мордой ишака, тем он охотнее бежит за ней.

GammiPluh

когда последний раз ты конашенкова видел то?