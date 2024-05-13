Microsoft разрешила российским пользователям обновлять Windows

Microsoft разблокировала обновления Windows и Office для пользователей из России без использования VPN.

Так, в настоящее время новейшая Windows 11 23H2 загружается на компьютеры без VPN, как и Office, пишут «Известия» со ссылкой на ассоциацию разработчиков ПО «Руссофт». Ранее такие обновления были недоступны для компьютеров с российскими IP-адресами.

Кроме того, Microsoft не стала блокировать облачные программные продукты для отечественных IТ-компаний, хотя обещала сделать это еще 20 марта. Предположительно, это связано с тем, что корпорация не хочет терять крупный рынок.

«Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них. Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали полную поддержку своего ПО», — пояснил президент ассоциации Владимир Макаров.