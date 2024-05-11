Microsoft исправила «вечную» проблему Word

Microsoft выпустила обновленную версию текстового редактора Word, в которой изменила правила вставки текста и изображений в документ, сообщается в блоге компании. Новая функция устраняет очень давнюю проблему с форматированием документов.

В перечне настроек появилась опция «Слияние форматирования», которая позволяет отключить сохранение формата вставляемого текста. Если ее активировать, то любой вставленный текст будет иметь размер, тип и цвет шрифта, идентичные уже существующему в документе.

Наличие списков, подчеркиваний, курсивов и других элементов при этом сохранится. Ранее из-за вставки сторонних текста и фотографий форматирование документа часто «съезжало», многие пользователи считали эту особенность Word раздражающей.

Новая функция доступна в версии Word 2405 для операционных систем Windows. Чтобы настроить опцию вставки с сохранением форматирования или без, нужно перейти в раздел «Файл», затем «Параметры», после этого открыть подраздел «Дополнительно» и выбрать пункт «Вырезать, копировать и вставить».