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Microsoft исправила «вечную» проблему Word

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft выпустила обновленную версию текстового редактора Word, в которой изменила правила вставки текста и изображений в документ, сообщается в блоге компании. Новая функция устраняет очень давнюю проблему с форматированием документов.

В перечне настроек появилась опция «Слияние форматирования», которая позволяет отключить сохранение формата вставляемого текста. Если ее активировать, то любой вставленный текст будет иметь размер, тип и цвет шрифта, идентичные уже существующему в документе.

Наличие списков, подчеркиваний, курсивов и других элементов при этом сохранится. Ранее из-за вставки сторонних текста и фотографий форматирование документа часто «съезжало», многие пользователи считали эту особенность Word раздражающей.

Новая функция доступна в версии Word 2405 для операционных систем Windows. Чтобы настроить опцию вставки с сохранением форматирования или без, нужно перейти в раздел «Файл», затем «Параметры», после этого открыть подраздел «Дополнительно» и выбрать пункт «Вырезать, копировать и вставить».

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Топ комментариев

nicollaich

Цеивроппейцы.Зря вы не выполняли Минские соглашения.

scorpion2777

Харьков начал становится для укров дотационным и не имеющим стратегического значения.

mosquito__2010

У кастрюль из Томска интересная такая особенность - они сливаются. Сначала врут потом сливаются. Интересно...

Asd10

У военных работа такая. Укроп мясорубить.