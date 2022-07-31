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Миллионы материнских плат оказались уязвимы перед новым вирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Стилизованный код на ноутбуке
Фото: © Markus Spiske / Unsplash License

«Лаборатория Касперского» обнаружила новый вирус, поражающий флеш-память материнской платы и запускающийся еще до загрузки операционной системы, что усложняет его обнаружение и обезвреживание.

Руткит получил название CosmicStrand, специалисты «Касперского» отмечают, что пока неясна цель его разработки. Его главной особенностью стало то, что он запускается до загрузки ОС вместе с UEFI и может сохраняться после переустановки Windows, так как не хранит себя на жестком диске.

«Прошивка UEFI — важная составляющая современного ПК. Её код отвечает за начальную загрузку устройства и запуск операционной системы. Если в UEFI есть вредоносный код, то он активируется ещё до запуска операционной системы. Из-за этого активность вредоноса становится невидимой для многих защитных решений, работающих на уровне ядра ОС», — сообщил ведущий эксперт по кибербезопасности Денис Лезго.

После запуска вирус соединяется с серверами создателей и может получать оттуда исполняемые файлы. Лезго отметил, что из-за расположения CosmicStrand сложно обнаружить, но «Лаборатория Касперского» уже научилась его детектировать и успешно обезвреживать.

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Жертвами вируса пока становились частные пользователи в Китае, Вьетнаме, Иране и России. Чтобы обезопаситься, специалисты рекомендуют внимательнее относиться к посещаемым ресурсам регулярно обновлять антивирус и UEFI, используя при этом прошивку только от надёжных поставщиков.

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Alhazred

Газ перекрыли латвийцам, а полыхнуло у тебя. Странно)))

pepelmetal

латвия, встречай газ по 3000$

GammiPluh

это модно в вашей "незалежной", в России таких как ненавидят

pepelmetal

Не, подобным тебе уподобляться ну буду!