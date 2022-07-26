Цифровая перезагрузка: почему российское IT стало популярным

Число IT-компаний в России с марта по июль выросло в 1,75 раза — почти до 28 тысяч. Непрофильный бизнес стал массово регистрировать цифровые структуры на фоне введенных государством льгот. Что ждет рынок в новых условиях и сможет ли отрасль показать реальный рост по итогам года?

До 1 марта в официальном реестре Минцифры было зарегистрировано 15 770 IT-организаций, к 1 июля их число выросло до 27 620.

IT стало выгодным?

Российские предприниматели и госкомпании массово заходят на цифровой рынок на фоне ухода с него западных игроков. Так, в последние месяцы IT-подразделения зарегистрировали Сбербанк, Почта России, РЖД, «Тинькофф», «Новатэк», «Роснефть» и многие другие.

Практически каждый крупный бизнес в России имел собственный штат программистов. По словам президента компании «Лига цифровой экономики» Сергея Шилова, теперь эти структуры стали отдельными компаниями, что позволяет сэкономить деньги за счет налоговых льгот, пишет Forbes.

Показателен пример «Почты России» — в 2021 году IT-сервисы принесли компании почти 25% доходов, это почти 53 миллиарда рублей, что на 42% больше, чем годом ранее. Поэтому неудивительно, что в новых условиях главный почтовый оператор посчитал цифровое направление ключевым для развития.

Российский рынок IT в 2021 году вырос на 20,5% — до 31,2 миллиарда долларов. В 2022 году прогнозируется его падение примерно на четверть. Однако уже в следующем году отрасль начнет быстро восстанавливаться, прогнозируют аналитики американской International Data Corporation.

Кроме этого, появление большого количества новых игроков стимулирует уход западных компаний и провозглашенная государством политика импортозамещения — отечественному бизнесу требуются собственный софт на фоне исчезновения иностранных решений в сфере информационных технологий.

Увеличение количества IT-компаний неизбежно приведет к росту конкуренции, что положительно повлияет на качество продуктов, отмечают эксперты. Фактически, западные санкции и государственные льготы могут дать российской цифровой отрасли серьезный толчок для развития.

Кадровый дефицит не грозит?

После начала специальной операции на Украине 24 февраля IT-специалисты начали массово покидать Россию. Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко в конце марта сообщал, что из страны уехали 50–70 тысяч программистов.

После этого правительство спешно приняло целый ряд мер поддержки цифровой отрасли. В частности, они включали сниженные налоги, гранты, отсрочку от армии для программистов, специальные условия по кредитам.

Так, для IT-компаний с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года был снижен налог на прибыль — с 3% до 0%. Был введен мораторий на проведение плановых проверок до конца 2024 года, компаниям снизили страховые взносы за сотрудников.

Уже в мае ситуация стабилизировалась — глава Минцифры Максуд Шадаев отметил, что 80% уехавших из страны в феврале-марте IT-специалистов вернулись в Россию. Такие выводы были сделаны на основании анализа данных SIM-карт.

«2022 год станет годом ускоренного импортозамещения, особенно в госсекторе. Освободившиеся ниши и множество преференций от государства дают российским IT-компаниям и разработчикам уникальный шанс сделать быстрый рывок и удовлетворить многократно выросший рыночный спрос», — спрогнозировал в интервью CNews гендиректор «Группы Т1» Игорь Калганов.

Текущий год будет непростым для цифровой отрасли, но уже сейчас очевидно, что аварийные меры правительства оказались эффективными — российские IT-компании не просто выживут, но получат отличные шансы на бурный рост.