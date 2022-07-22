Латвийскому вратарю запретили выступать в КХЛ

Фото: © Федерация хоккея России
Латвийская хоккейная федерация запретила голкиперу Янису Калниньшу переходить в хабаровский «Амур». Команда КХЛ 6 июля сообщил о подписании контракта с голкипером.
Заявка на переход игрока поступила через трансферную систему Международной федерации хоккея и была отклонена, сообщается на сайте Латвийской хоккейной федерации.
Ранее Латвия внесла изменения в закон о спорте. Они предусматривают запрет представлять сборную Латвии игрокам, которые выступают в спортивных лигах России и Белоруссии.
Калниньш в прошлом сезоне выступал за шведскую команду «Векше», а также финскую «Таппара». В составе национальной команды 30-летний вратарь принял участие в Олимпийских играх в Пекине.
mosquito__2010Типичное подстрекательство к самоуничтожению Украины на последок. Цинизм англосаксов во всей красе.
pepelmetalЯ думал он умный, а оказалось...
mosquito__2010У него нет задачи в это верить или не верить, у него задача что бы текущая Украина в это верила и продолжала...
LenivecПонятия не имеет ,но мнение высказал .Все мы такие .