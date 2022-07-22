Латвийскому вратарю запретили выступать в КХЛ

Латвийская хоккейная федерация запретила голкиперу Янису Калниньшу переходить в хабаровский «Амур». Команда КХЛ 6 июля сообщил о подписании контракта с голкипером.

Заявка на переход игрока поступила через трансферную систему Международной федерации хоккея и была отклонена, сообщается на сайте Латвийской хоккейной федерации.

Ранее Латвия внесла изменения в закон о спорте. Они предусматривают запрет представлять сборную Латвии игрокам, которые выступают в спортивных лигах России и Белоруссии.

Калниньш в прошлом сезоне выступал за шведскую команду «Векше», а также финскую «Таппара». В составе национальной команды 30-летний вратарь принял участие в Олимпийских играх в Пекине.