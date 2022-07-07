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Вратарь Федотов стал обычным солдатом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея Россия

Вратарь сборной России Иван Федотов, подписавший контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», переведен в третью (обычную) роту учебной части Северодвинска, а не спортроту.

Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. В сборном пункте военкомата ему стало плохо, после чего его доставили в Боткинскую инфекционную больницу.

Затем игрока отправили на дополнительное обследование в военно-медицинскую академию, а потом — в военно-морской госпиталь. Позже адвокат Федотова Алексей Пономарев сообщил, что у его клиента обострение гастрита на фоне нервного срыва.

Хоккеиста выписали из госпиталя в среду, после его перевели в обычную (третью) роту, а не спортроту, сообщил «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Федотов стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА и серебряным призером Олимпиады в Пекине. В мае 25-летний вратарь подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

Спортрота специально создана для профессиональных спортсменов, она позволяет сочетать военную подготовку с тренировками и участием в соревнованиях.

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