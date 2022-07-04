Microsoft случайно показала новый клиент OneDrive

Microsoft случайно опубликовала предварительную версию клиента OneDrive для Windows 11. Облачное хранилище получит полноценное приложение с апгрейдом некоторых функций.

Энтузиасты портала WindowsLatest обнаружили на одной из страниц официального сайта установщик нового клиента OneDrive для Windows 11. Приложение получило интерфейс операционной системы, удобное меню и расширенную панель настроек.

Новый OneDrive получит более детальные параметры синхронизации, возможность настройки уведомлений, быстрый доступ к синхронизируемым папкам и будет интегрирован в контекстное меню, вызываемое правой кнопкой мыши.

Эксперты WindowsLatest сообщают, что обнаруженная ими версия предварительная и уверены, что в будущем OneDrive получит еще больше полезных нововведений. О сроках официального релиза приложения пока не сообщается.

OneDrive — облачное хранилище Microsoft по умолчанию поставляемое с операционными системами Windows 10 и Windows 11. Сервис имеет клиенты и для мобильных устройств на Android и iOS.