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Дворец «Арена Омск» готов на 80%

Источник:
Sibnet.ru
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Ледовый дворец «Арена Омск» готов уже на 80% и будет сдан в сентябре этого года, сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Авангард».

«В основном здании "Арены" продолжается активная фаза отделочных работ. В большей части помещений уже уложена напольная плитка, выполнена отделка потолков и стен», — говорится в сообщении.

В хоккейной чаше строители залили основную бетонную плиту под будущий лед. Монтируются инженерные системы ледовой технологии. В здании смонтированы шесть из 12 эскалаторов.

Строящийся объект станет новой домашней площадкой хоккейного клуба «Авангард» — обладателя Кубка Гагарина сезона 2020/21. Сейчас «ястребы» базируются на площадке в Балашихе.

«Арену Омск», как и новосибирский новый ЛДС, строили к молодежному чемпионату мира — 2023, но Россию лишили права его проводить. Но спортивные объекты все равно сдадут. Омский дворец строится быстрее, чем новосибирский.

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Спорт #Спортобъекты #Омск
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