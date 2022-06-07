Дворец «Арена Омск» готов на 80%

Ледовый дворец «Арена Омск» готов уже на 80% и будет сдан в сентябре этого года, сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Авангард».

«В основном здании "Арены" продолжается активная фаза отделочных работ. В большей части помещений уже уложена напольная плитка, выполнена отделка потолков и стен», — говорится в сообщении.

В хоккейной чаше строители залили основную бетонную плиту под будущий лед. Монтируются инженерные системы ледовой технологии. В здании смонтированы шесть из 12 эскалаторов.

Строящийся объект станет новой домашней площадкой хоккейного клуба «Авангард» — обладателя Кубка Гагарина сезона 2020/21. Сейчас «ястребы» базируются на площадке в Балашихе.

«Арену Омск», как и новосибирский новый ЛДС, строили к молодежному чемпионату мира — 2023, но Россию лишили права его проводить. Но спортивные объекты все равно сдадут. Омский дворец строится быстрее, чем новосибирский.