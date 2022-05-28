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#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Как сохранить сайт в PDF

Источник:
Sibnet.ru
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Иногда требуется сохранить веб-страницу для последующего чтения, но использование стандартного пути через меню «Файл» приводит к появлению htm-документа и папки с файлами. Это не очень удобно и сайт, сохраненный таким способом, может некорректно отображаться.

Проще всего сделать это через меню печати. Чтобы вызвать диалог, нужно нажать Ctrl+P, в открывшемся окне выбрать вместо принтера «Печать в PDF» и нажать «Сохранить». Браузер «распечатает» файл в указанное место, после чего с ним можно удобно работать.

Страницы, сохраненные через опцию печати, не содержат рекламных блоков, но туда могут попасть элементы меню и навигации сайта. Если требуется, то можно изменить формат печати с А4 на более широкий, например, А3, убрать ненужные колонтитулы (надписи с адресом сайта и количеством страниц) и отключить отображение фоновой картинки.

Полученный PDF можно редактировать и копировать его содержимое в текстовые редакторы.

Google Docs позволит выделять несколько фрагментов текста




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