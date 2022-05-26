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Google Docs позволит выделять несколько фрагментов текста

Источник:
Sibnet.ru
62 0

Google Docs позволит выделять несколько фрагментов текста в разных местах документа. Это ускорит работу при редактировании, избавив от необходимости выполнять повторяющиеся действия.

Чтобы отметить несколько фрагментов текста, нужно сначала выделить первый, затем зажать Ctrl (или Command на Mac) и не отпуская клавишу выделить еще один или больше участков документа, сообщается в блоге Gogole. 

Такая возможность присутствует в большинстве текстовых редакторов, в том числе Microsoft Word. Функция полезна при форматировании. Например, с ее помощью можно изменить вид нескольких заголовков сразу во всем документе, а не по одному. Или удалить, копировать и комментировать фрагменты.

Новая опция вышла 25 мая, на ее полное развертывание среди всех пользователей потребуется 15 дней. Функция доступна сразу после обновления и не требует дополнительных действий для активации.

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Топ комментариев

xarakire

Видишь, они тебе минусы ставят, они купили по 150 в надежде что он будет по 200.

Asd10

Санкции всем только на пользу. Даже вам, котам. Вискаса не будет, будешь мышей ловить и стройным станешь....

VALGOR

Рисковые парни и видимо не очень сообразительные, самое большая аудитория игроков у них в России и они...

Nik3316

ты вообще новость прочитал? вы укрохлопцы меня удивляете иногда)))