Google Docs позволит выделять несколько фрагментов текста в разных местах документа. Это ускорит работу при редактировании, избавив от необходимости выполнять повторяющиеся действия.

Чтобы отметить несколько фрагментов текста, нужно сначала выделить первый, затем зажать Ctrl (или Command на Mac) и не отпуская клавишу выделить еще один или больше участков документа, сообщается в блоге Gogole.

Такая возможность присутствует в большинстве текстовых редакторов, в том числе Microsoft Word. Функция полезна при форматировании. Например, с ее помощью можно изменить вид нескольких заголовков сразу во всем документе, а не по одному. Или удалить, копировать и комментировать фрагменты.

Новая опция вышла 25 мая, на ее полное развертывание среди всех пользователей потребуется 15 дней. Функция доступна сразу после обновления и не требует дополнительных действий для активации.