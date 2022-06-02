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Датчики, мегапиксели и биннинг: как выбрать смартфон для фото

Источник:
Sibnet.ru
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Блок камер Samsung Galaxy S21 Ultra
Фото: Denis Cherkashin / Unsplash License
Времена, когда о качестве камеры смартфона судили по количеству мегапикселей, давно прошли. Сейчас сложно делать вывод и по наличию дополнительных датчиков камеры — их три-четыре и у бюджетных новинок, и у флагманов. По каким параметрам подбирать смартфон для фото?

Для начала надо разобраться, что означают те или иные характеристики камеры. Это позволит сделать правильный выбор и не переплатить за бренд.

Разрешение и размер матрицы

Разрешение датчика — это основная характеристика, используемая для описания камеры, при этом большое количество мегапикселей не гарантирует идеальных снимков.

Но существенным плюсом большого количества мегапикселей станет качественный цифровой зум — увеличение будет лучше, чем в камере с низким разрешением.

Матрица — один из главных элементов камеры, она преобразует свет в электрический сигнал и, чем больше она способна получить света, тем лучше будут снимки. Именно от размера матрицы зависит качество фото.

Размер матрицы считается в долях дюйма. Чем меньше число после дроби, тем больше матрица. Например, 1/1,28 — 20-миллиметровая матрица топового камерофона, а 1/3 — 5,8-миллиметровая матрица бюджетника. При этом камеры этих смартфонов могут иметь одинаковое разрешение, но снимки будут разительно отличаться.

Размер пикселя и бинниг

Качество матрицы зависит не только от ее размера, но и от размера ее пикселей. Чем больше пиксель матрицы, тем больше света он захватывает и, соответственно, фото становятся более насыщенными.

Большие пиксели позволяют делать хорошие снимки в темноте и более детализированные на свету. Однако камеры с большими пикселями стоят дороже.

Но некоторые производители пошли на хитрость и используют биннинг — объединение пикселей в один. Зачастую объединяются четыре пикселя, можно встретить бинниг 33 со «слиянием» девяти датчиков.

Биннинг усредняет цвета в фото и уменьшает количество шумов на итоговом изображении, но при этом в жертву приносится разрешение — оно будет уменьшаться. Например, камера с разрешением 108 мегапикселей и бинингом 33 будет снимать как 12-мегапиксельная камера. Девять пикселей объединили в один и в девять раз снизилось разрешение.

Большинство камер с разрешением более 25 мегапикселей используют биннинг.

Что такое светосила?

Чем больше светосила (апертура), тем больше света пропускает объектив фотоаппарата. Так как матрица оцифровывает свет, то, чем его больше, тем лучше качество снимка и меньше шумов на итоговом изображении.

У смартфонов апертуру показывают в виде дроби — отношения диаметра объектива к фокусному расстоянию. Чем меньше число после дроби, тем лучше — в таком случае зрачок объектива захватит больше света.

Чем больше датчиков, тем лучше?

Блок камер сложно представить без дополнительных датчиков. Похожи они на обычную камеру, но узко специализированы для выполнения конкретных задач.

Сверхширокоугольный объектив позволяет имитировать съемку издали. Например, охватить больше пространства в тесном помещении. Телеобъектив используется для оптического зума.

Макрообъектив дает возможность делать снимки очень близко, на малом фокусе. Обычно камеры не могут сфокусироваться на коротких дистанциях и изображение расплывается, а он лишен такого недостатка.

Датчик глубины используется в паре с основным объективом. Он позволяет определить глубину кадра и служит для создания эффекта размытия фона.

Какой смартфон подойдет для фото?

Прежде всего нужен компромисс между количеством мегапикселей, размером матрицы и размером пикселей. Если разрешение основной камеры более 25 мегапикселей, то стоит обратить внимание на наличие биннига.

Особое внимание стоит уделить размеру матрицы, пикселя и светосиле — чем они выше, тем больше света будет принимать матрица и качественнее получатся фото.

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