Новосибирский аквапарк признан банкротом

Новосибирский арбитражный суд в четверг признал крупнейший в Сибири аквапарк «Аквамир» банкротом, сообщается в картотеке арбитражных дел.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — говорится в сообщении.

В сентябре суд ввел в отношении «Аквамира» процедуру наблюдения. В апреле 2021 года суд ввел процедуру реализации имущества в отношении председателя правления ГК «Кварсис», застройщика аквапарка «Аквамир», Петра Овчинникова. В рамках банкротства компании рыночная стоимость здания развлекательного заведения была оценена в 1,4 миллиарда рублей.

Сильно аквапарк подкосила пандемия, когда власти ограничивали или полностью запрещали посещать это заведение. Зимой 2021 года в результате конфликта управляющих субъектов аквапарк был временно закрыт. Работа заведения возобновилась в феврале после смены арендатора помещения. Сейчас аквапарк продолжает работать.

«Аквамир» — самый большой аквапарк в России, находящийся под куполом, его площадь составляет около 40 тысяч квадратных метров. Заведение открыли в 2016 году.