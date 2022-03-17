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«Арену Омск» сдадут в сентябре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Омской области

Ледовый дворец «Арена Омск» будет сдан в срок, в сентябре этого года, несмотря на перенос МЧМ по хоккею, сообщила пресс-служба администрации Омской области.

Строящийся объект станет новой домашней площадкой хоккейного клуба «Авангард» — обладателя Кубка Гагарина сезона 2020/21. Сейчас ястребы базируются на площадке в Балашихе.  

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Готовность сооружения превышает 67%. На объекте выполняется монтаж внешних и внутренних инженерных сетей, завершается установка внутренних перегородок, ведется отделка. 

Также продолжается утепление основного здания, монтаж панелей отделки и декоративных кассет холодного и теплого контуров, установка оконных блоков, остекление центрального витража.

«Решение о переносе из Омска и Новосибирска Чемпионата мира среди молодежных команд нас не должно расстраивать, потому что спортивный объект "Арена" будет сдан, как и планировалось, в сентябре этого года», — сказал губернатор Александр Бурков.

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Спорт #Спортобъекты #Омск #Хоккей
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