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Плей-офф КХЛ: расписание матчей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ХК «Авангард»

Полуфиналы плей-офф Восточной и Западной конференций стартуют в четверг, 17 марта. Каждый день будут играть по две пары команд.

В полуфинале Западной конференции сыграют ЦСКА против московского «Динамо» и «Спартак» против СКА. В Восточной конференции встретятся «Трактор» с «Салаватом Юлаевым» и «Авангард» с «Металлургом».

Расписание матчей полуфинала Востока:

17 марта: «Трактор»-«Салават Юлаев» (17.00 мск)
18 марта: «Металлург»-«Авангард» (17.00 мск)
19 марта: «Трактор»-«Салават Юлаев» (14.30 мск)
20 марта: «Металлург»-«Авангард» (14.30 мск)
21 марта: «Салават Юлаев»-«Трактор» (17.00 мск)
22 марта: «Авангард»-«Металлург» (19.30 мск)
23 марта: «Салават Юлаев»-«Трактор» (17.00 мск)
24 марта: «Авангард»-«Металлург» (19.30 мск)

Расписание матчей полуфинала Запада:

17 марта: ЦСКА-«Динамо М» (19.30 мск)
18 марта: СКА-«Спартак» (19.30 мск)
19 марта: ЦСКА-«Динамо М» (17.00 мск)
20 марта: СКА-«Спартак» (17.00 мск)
21 марта: «Динамо М»-ЦСКА (19.30 мск)
22 марта: «Спартак»-СКА (19.30 мск)
23 марта: «Динамо М»-ЦСКА (19.30 мск)
24 марта: «Спартак»-СКА (19.30 мск)

В плей-офф чемпионата КХЛ команды играют до четырех побед, максимальное количество игр в серии — семь. Даты дополнительных игр, если это потребуется, будут назначены в процессе раунда.

Особенности сезона 2021/22 КХЛ

В сезоне 2021/22 регулярный чемпионат завершили досрочно из-за эпидемиологической ситуации в нескольких клубах Лиги. Участники плей-офф формировались по проценту набранных очков.

Кроме этого, участие в турнире прервал финский «Йокерит» из-за ситуации на Украине. Финны должны были сыграть со «Спартаком», но им засчитали техническое поражение, поэтому для «красно-белых» борьба с СКА будет первой в плей-офф.

Еще одна особенность сезона — массовый отъезд легионеров из российских клубов. Например, «Салават Юлаев» покинули финны Юха Метсола, Теэму Хартикайнен, Сакари Маннинен, датчанин Филип Ларсен. «Металлург» — финн Юхо Олкинуора, ЦСКА – шведы Лукас Валльмарк и Юаким Нордстрем, из «Авангарда» уехали финны Вилле Покка и Оливер Каски.

Для многих клубов уход легионеров стал большой потерей, и тренерам пришлось формировать новые пятерки, поскольку некоторые звенья оказались полностью разрушены.

Чемпионат КХЛ завершится до 30 апреля. Кубок Гагарина 2022 в турнире разыгрывают в 14-й раз. В прошлом сезоне обладателем главного трофея стал омский «Авангард».

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karuto

Вот и хорошо, что решились. Вот и славно.

nicollaich

Защищать права человека можно и в отдельно взятой России, без членства в СЕ.

tsp

Действительно, есть над чем пошутить.

slavaynin

Это же Россия их закрыла,как и украину.
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