Главный матч: финны отправят «Красную машину» под откос?

Хоккейное золото традиционно считается главной наградой Олимпиады, недаром его разыгрывают в последние часы Игр. 20 февраля сборная России проведет финальный матч с командой Финляндии, исход которого определит обладателя золотых медалей. Сможет ли «Красная машина» обыграть исторически неудобных финнов?

Сборная Финляндии ни разу в своей истории не выигрывала золото Олимпийских игр, однако россиянам с этой командой играется традиционно непросто. Три последних очных матча на Олимпиадах завершились победами финнов с общим счетом 10:2.

Посмотреть в прямом эфире финал Олимпийских игр можно на Первом канале. Матч Россия — Финляндия начнется в 07.10 по московскому времени.

Россияне набирают ход?

Российская сборная подошла к финалу без травм и дисквалификаций. На групповом этапе подопечные Алексея Жамнова обыграли Швейцарию (1:0) и Данию (2:0), после чего проиграли в овертайме чехам со счетом 5:6. Правда, эта игра уже ничего не решала, россияне вышли из группы с первого места.

В четвертьфинале наша команда снова переиграла датчан со счетом 3:1, а в полуфинале «Красная машина» выдала очень напряженный и равный матч с командой Швеции. Он завершился победой россиян в серии буллитов — 2:1.

Лучшим бомбардиром сборной России на Олимпиаде пока является Никита Гусев, который набрал пять очков — все за голевые передачи. К огорчению для тренерского штаба, голевая засуха поразила признанных лидеров команды.

Нападающие Вадим Шипачев и Станислав Галиев — безоговорочные звезды КХЛ, но на Играх пока в тени. Зато довольно ярко выглядят Никита Нестеров и Антон Слепышев, которые забрасывают важные шайбы.

Финны показывают идеальную игру?

Что касается команды Суоми, то они в группе обыграли Латвию (3:1) и Словакию (6:2), а затем устроили триллер с командой Швеции — уступая три шайбы, подопечные Юкки Ялонена вырвали победу в овертайме.

В четвертьфинале команда Финляндии уверенно обыграла Швейцарию (5:1), а в полуфинале одолела Словакию со счетом 2:0. Кстати, словаки в матче за третье место довольно легко разобрали шведов, забросив четыре безответных шайбы, поэтому в их силе сомневаться не приходиться.

Лучший бомбардир сборной Финляндии и всего турнира — Сакари Маннинен, набравший 7 (4+3) очка. В команде хватает звезд и просто опытных игроков. Главную опасность для России представляет сыгранная тройка из «Салавата Юлаева»: Маннинен, Хартикайнен и Гранлунд.

Финны по игре выглядят очень солидно — это единственная сборная, которая пока не потерпела ни одного поражения на Олимпиаде. В среднем они наносят по 29 бросков за матч, только в одной игре финские игроки забили меньше трех шайб за основное время.

Кто фаворит в финале?

По прогнозам букмекеров, небольшое преимущество в финале будет иметь сборная Финляндии. Поставить на победу подопечных Юкки Ялонена в основное время можно с коэффициентом 2.52, тогда как шансы России оцениваются в 2.80.

В пользу финнов говорит не только более сбалансированный состав и удобный для команды Суоми стиль россиян с допускающей ошибки обороной — у «Красной машины» банально меньше времени на восстановление.

Финны сыграли полуфинал раньше, словакам не удалось навязать им настоящую борьбу, тогда как сборная Россия играла на несколько часов позже и оставила много сил и эмоций в непростой игре со шведами.

«В сборной Финляндии выполнение игрового задания близко к идеальному. Да и подбор мастеров в команде очень приличный. Она сбалансирована во всех линиях. Есть хорошие исполнители, есть звено лидеров. Вот у нас, кстати, такого ударного звена нет, а у финнов оно есть», — отметил в интервью «Матч ТВ» чемпион мира Андрей Николишин.

Даже главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен не стал скромничать, когда журналисты спросили его про силу команды перед полуфинальным матчем со Словакией. Он откровенно сказал, что на этот раз ему удалось собрать всех лучших хоккеистов из Европы.

Однако в финалах Олимпийских игр все зачастую решают нюансы — психологическое состояние, пара лишних удалений, выдающаяся игра какого-то конкретного игрока. Очень важно, кто прыгнет «выше головы» в дуэли голкиперов — Харри Сятери из «Сибири» или Иван Федотов из ЦСКА.