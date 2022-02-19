Россияне завоевали две олимпийские медали в фигурном катании

Российские пары выиграли серебро и бронзу на турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Золото на счету китайских фигуристов Суй Вэницзин и Хань Цун, которые после произвольной программы в сумме набрали 239,88 балла. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами.

Тарасова и Морозова набрали по итогам двух программ 239,25 балла. Таким образом, разрыв с китайцами составил всего несколько сотых балла. Еще одна российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили бронзу с результатом 237,71 балла.

Еще один российский дуэт в составе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского стал четвертым, набрав в сумме 220,50 балла.