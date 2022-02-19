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Олимпиада 2022

Россияне завоевали две олимпийские медали в фигурном катании

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Олимпийский комитет России

Российские пары выиграли серебро и бронзу на турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Золото на счету китайских фигуристов Суй Вэницзин и Хань Цун, которые после произвольной программы в сумме набрали 239,88 балла. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами.

Тарасова и Морозова набрали по итогам двух программ 239,25 балла. Таким образом, разрыв с китайцами составил всего несколько сотых балла. Еще одна российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили бронзу с результатом 237,71 балла.

Еще один российский дуэт в составе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского стал четвертым, набрав в сумме 220,50 балла.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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Топ комментариев

pkv84

Ну и что за хайп и нагнетание,он каждый год такой приказ подписывает,абсолютно рутинная процедура.

Danilon

Чечня - 375 миллиардов, Крым - что-то вроде 154 миллиардов. Ещё есть Белоруссия, Сирия и куча других...

pepelmetal

НА что только не пойдёт нацистское правительство украины...

лачинов

А когда используют армию и "современное вооружение НАТО" в борьбе со своим народом это как называется?
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