Норвегия досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады

Сборная Норвегии за день до окончания зимних Игр-2022 в Пекине досрочно обеспечила себе итоговое первое место в неофициальном медальном зачете.

В настоящий момент в активе норвежской сборной 15 золотых медалей, что делает ее недосягаемой для ближайшего преследователя — Германии, у которой десять золотых наград на Играх.

В последний день Олимпиады будут разыграны семь комплектов наград, однако в трех из них немцы на золото уже не претендует. На третьем месте идет сборная США, у которой восемь наград высшего достоинства.

Российская сборная пока занимает восьмое место в медальном зачете, у нее шесть золотых медалей. Игры в Пекине завершатся 20 февраля.