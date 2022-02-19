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Олимпиада 2022

Норвегия досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Kora27 / CC BY-SA 4.0

Сборная Норвегии за день до окончания зимних Игр-2022 в Пекине досрочно обеспечила себе итоговое первое место в неофициальном медальном зачете.

В настоящий момент в активе норвежской сборной 15 золотых медалей, что делает ее недосягаемой для ближайшего преследователя — Германии, у которой десять золотых наград на Играх.

В последний день Олимпиады будут разыграны семь комплектов наград, однако в трех из них немцы на золото уже не претендует. На третьем месте идет сборная США, у которой восемь наград высшего достоинства.

Российская сборная пока занимает восьмое место в медальном зачете, у нее шесть золотых медалей. Игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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Обсуждение (1)
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Топ комментариев

pkv84

Ну и что за хайп и нагнетание,он каждый год такой приказ подписывает,абсолютно рутинная процедура.

Danilon

Чечня - 375 миллиардов, Крым - что-то вроде 154 миллиардов. Ещё есть Белоруссия, Сирия и куча других...

pepelmetal

НА что только не пойдёт нацистское правительство украины...

лачинов

А когда используют армию и "современное вооружение НАТО" в борьбе со своим народом это как называется?
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