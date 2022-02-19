Безумная серия буллитов в полуфинале Олимпиады. ВИДЕО

Российские хоккеисты в пятницу по буллитам победили команду Швеции в полуфинальном матче Олимпиады в Пекине со счетом 2:1. Решающий буллит реализовал дебютант сборной Арсений Грицюк.

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В начале второго тайма отличился российский нападающий Антон Слепышев. Скандинавы сравняли счет усилиями Антона Ландера в середине третьего тайма. В овертайме забить победный гол команды не смогли.

В итоге судьбу поединка решила серия буллитов, которую эксперты уже прозвали «безумной». В первых пяти попытках россияне и шведы реализовали по два броска. После этого началась дополнительная серия буллитов до первого промаха.

Скандинавы по ходу серии трижды могли завершить матч победой, но в нужный момент чудеса творил голкипер Иван Федотов, который в серии буллитов парировал шесть бросков из восьми. Победной для россиян оказалась только восьмая попытка, которую реализовал 20-летний Грицюк.

Сборная России теперь 20 февраля сыграет в финале с командой Финляндии, которая ранее в своем полуфинале обыграла сборную Словакии 2:0. Россиянам предстоит защитить титул олимпийских чемпионов, завоеванный четыре года назад.