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Олимпиада 2022

Фристайлист Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзу в соревнованиях по ски-кроссу на Олимпийских играх в Пекине и принес сборной России 27 награду.

Победил швейцарец Райан Регез. Второе место занял его соотечественник Алекс Фива. Еще один представитель сборной России Кирилл Сысоев завершил выступления на стадии 1/8 финала, Игорь Омелин — в четвертьфинале.

29-летний Ридзик также был бронзовым призером Олимпиады-2018 в этой дисциплине. Ски-кросс — гонка на лыжах по снежной трассе с горками, виражами и трамплинами.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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