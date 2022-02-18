Фристайлист Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде

Фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзу в соревнованиях по ски-кроссу на Олимпийских играх в Пекине и принес сборной России 27 награду.

Победил швейцарец Райан Регез. Второе место занял его соотечественник Алекс Фива. Еще один представитель сборной России Кирилл Сысоев завершил выступления на стадии 1/8 финала, Игорь Омелин — в четвертьфинале.

29-летний Ридзик также был бронзовым призером Олимпиады-2018 в этой дисциплине. Ски-кросс — гонка на лыжах по снежной трассе с горками, виражами и трамплинами.