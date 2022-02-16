Российские конькобежцы объяснили жест со средним пальцем на Олимпиаде

Вскинутые вверх руки с выставленным средним пальцем после победы в полуфинальном забеге на Олимпийских играх не означали ничего, кроме радости от выхода в финал, заявили российские конькобежцы Даниил Алдошкин и Руслан Захаров.
Алдошкин, Захаров и Сергей Трофимов завоевали серебряные медали в командной гонке, это первая российская медаль в этой дисциплине. После победы над американцами в полуфинале Алдошкин вскинул вверх руки с выставленным средним пальцем. У иностранных журналистов этот жест вызвал вопросы.
«После полуфинала был чисто эмоциональный всплеск. Просто вскинул руки. Не хотел никого обидеть. Извиняюсь перед всеми, кого это могло затронуть», — сказал Алдошкин на пресс-конференции.
Захаров добавил, что в конькобежном спорте команды борются не с соперниками, а со временем. «Этот жест обозначал только то, что мы вышли в финал. Один палец — это цифра один. Хочу извиниться от лица нашей команды, если это кого-то затронуло. Мы просто праздновали победу», — сказал спортсмен.
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