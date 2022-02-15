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Олимпиада 2022
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Олимпиада 2022

Россия сыграет с Данией на вылет в хоккейном турнире Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФХР

Квалификационный матч сборных Дании и Латвии завершился победой датчан со счетом 3:2, команда вышла в четвертьфинал хоккейного турнира Олимпиады, где сыграет с Россией.

Россия вышла в плей-офф с первого места в группе B, сборная набрала семь очков, проиграв в овертайме Чехии и победив в основное время Швейцарию (1:0) и Данию (2:0). Дания в групповом турнире также одержала две победы, но с более крупным счетом в отличие от России.

По итогам игры Дании и России в турнире тренерский штаб и сами хоккеисты «Красной машины» были недовольны результатом. В том матче была заброшена одна шайба за три периода, а вторая отправилась уже в пустые ворота, когда датчане заменили вратаря на полевого игрока.

После этой игры тренер сборной России Алексей Жамнов заявил, что проведет с игроками работу, которая поспособствует улучшению в игре. Но вскоре россияне проиграли чехам.

Четвертьфинал плей-офф пройдет 16 февраля. На момент написания новости известно, что с Россия сыграет с Данией, США со Словакией. Также в плей-офф вышли сборные Финляндии и Швеции, их соперники определятся 15 февраля. 

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Хоккей #Олимпиада 2022
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Топ комментариев

ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

Plaguer

Голос разума.Где этот разум был когда на дворе стоял 2014...

west_nik

На то он и клоун, чтобы смешить людей)

AIzek1

Проще написать! Всё- что на полке в магазине, вредно!!!)
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