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Валиева впервые прокомментировала допинг-скандал на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что за последние дни сильно эмоционально устала из-за ситуации, возникшей с ее положительной допинг-пробой на Олимпиаде в Пекине, но рада представлять страну.

«Эти дни для меня были очень сложные, не хватает эмоций. Я радуюсь, но эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения. Но, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх, буду стараться, максимально настроившись, представлять нашу страну», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

Она поблагодарила всех за поддержку, а также рассказала про слушания в CAS. «Я сидела семь часов, у нас был один перерыв на 20 минут, и я сидела наблюдала. Это было сложно очень. Видимо, это один из этапов, который я должна пройти», — добавила Валиева.

Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Но уже после завершения соревнований стало известно, что в ее допинг-пробе, взятой еще в декабре прошлого года, нашли запрещенное вещество. Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву до личного турнира Игр в Пекине. Однако МОК заявил, что в случае ее попадания на пьедестал церемония награждения проводиться не будет.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка — действующая чемпионка России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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