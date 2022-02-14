Сборная России по хоккею сыграет в четвертьфинале плей-офф с Данией или Латвией, соперник определится после матча во вторник, 15 февраля.

«Красная Машина» вышла в плей-офф с первого места в группе, это стало известно еще до третей групповой игры со сборной Чехии, которой россияне уступили в овертайме.

С первого места группы в четвертьфинал также прошли сборная США, одержавшая три победы в основное время, и сборная Финляндии (три победы, одна из которых в овертайме). Также в плей-офф прошла Швеция, показавшая лучший результат среди команд второго места всех групп.

Остальные команды сыграют дополнительный тур 15 февраля. Победители пар также выйдут в 1/4 финала хоккейного турнира Олимпиады.

Известно, что соперниками США станут Словакия или Германия, с финнами сыграют Чехия или Швейцария, а Швеции достанутся Канада или Китай. Четвертьфинал состоится 16 февраля.