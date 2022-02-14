НАВЕРХ
Актуальная тема
Олимпиада 2022
Актуальная тема
Олимпиада 2022

Соперника «Красной машины» в плей‑офф определит игра Дании и Латвии

Источник:
Sibnet.ru
309 0
Фото: © ОКР

Сборная России по хоккею сыграет в четвертьфинале плей-офф с Данией или Латвией, соперник определится после матча во вторник, 15 февраля.

«Красная Машина» вышла в плей-офф с первого места в группе, это стало известно еще до третей групповой игры со сборной Чехии, которой россияне уступили в овертайме.

С первого места группы в четвертьфинал также прошли сборная США, одержавшая три победы в основное время, и сборная Финляндии (три победы, одна из которых в овертайме). Также в плей-офф прошла Швеция, показавшая лучший результат среди команд второго места всех групп.

Остальные команды сыграют дополнительный тур 15 февраля. Победители пар также выйдут в 1/4 финала хоккейного турнира Олимпиады.

Известно, что соперниками США станут Словакия или Германия, с финнами сыграют Чехия или Швейцария, а Швеции достанутся Канада или Китай. Четвертьфинал состоится 16 февраля.

Тема: Олимпиада 2022
Валиевой разрешили выступление на Олимпиаде
Синицина и Кацалапов уступили французам в танцах на льду
Главные события 14 февраля на Олимпиаде в Пекине
Россиянин Ивлиев взял олимпийское серебро в шорт-треке
смотреть все
Спорт #Хоккей #Олимпиада 2022
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Шахматисту из России засчитали поражение за отказ играть в маске
23.01.2022 12:35
info.sibnet.ru
Медики раскритиковали трансгендеров в спорте
20.01.2022 13:13
info.sibnet.ru
Ролик ЦСКА о футболисте-турке и «Наташах» вызвал скандал
20.01.2022 09:42
info.sibnet.ru
Австралия снова аннулировала визу Новака Джоковича
14.01.2022 17:22
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Топ комментариев

Captain Nemo

Смените пластинку сударь.У вас игла запала.все одно и тоже изо дня в день.

ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

лачинов

С такой точностью предсказать действия Путина они не могут. Значит предполагается атака ВСУ с последующей...

лачинов

Совсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?
Sibnet.Ru